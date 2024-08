Dystrybutorem filmu jest Reset, który w lipcu wprowadził do kin "Rozmowę" - wcześniejsze arcydzieło Coppoli.

Pierwsza taka okazja dla polskich kinomanów

Polscy widzowie po raz pierwszy będą mieli okazję zobaczyć ostateczną wersję legendarnego filmu, o której pisano, że jest to "prawdopodobnie najbardziej satysfakcjonująca z trzech wersji", a sam twórca stwierdził: Widzowie będą mogli zobaczyć, usłyszeć i poczuć ten film tak, jak zawsze chciałem - od pierwszego "huku" do końcowego jęku.

W 1979 roku Francis Ford Coppola otrzymał swoją drugą w karierze Złotą Palmę za "Czas apokalipsy" (pierwszą otrzymał w 1974 roku za wspomniany thriller "Rozmowa") i dziś należy do wąskiego grona twórców, którzy dwukrotnie otrzymali najwyższe wyróżnienie na festiwalu w Cannes. W momencie pokazu filmu na festiwalu nie było wiadomo, jakie będzie jego ostateczne zakończenie, a Coppola wahał się pomiędzy trzema różnymi wersjami. Film trafił do kin w 1979 roku w wersji trwającej 153 minuty. Po latach Coppola powrócił do filmu, tworząc wersję "Czas apokalipsy: Powrót" (2001), w której dodano nowe sceny, a długość całego filmu wyniosła 202 minuty. W 2019 roku ujrzała światło dzienne wersja ostateczna (final cut), która wreszcie trafia do polskiej dystrybucji pod tytułem "Czas apokalipsy: wersja reżyserska" (czas trwania: 183 minuty).

O czym opowiada "Czas apokalipsy"?

"Czas apokalipsy" to luźna adaptacja klasycznego opowiadania Josepha Conrada "Jądro ciemności", której akcja rozgrywa się w 1969 roku podczas wojny w Wietnamie. Film przedstawia podróż kapitana sił specjalnych, Willarda, przez brutalne strefy walk w Wietnamie. Celem jego tajnej misji jest eliminacja pułkownika Kurtza, który ustanowił bezwzględną dyktaturę. W miarę jak Willard podróżuje przez szaleństwo i absurdy amerykańskiego zaangażowania w wojnę, coraz bardziej pociąga go sama dżungla, jej pierwotna mistyka i ogromna moc…

W głównych i pobocznych rolach wystąpiły gwiazdy amerykańskiego kina: Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Dennis Hopper, Laurence Fishburne i Harrison Ford.

Film zdobył 8 nominacji do Oscara, z czego dwie zamieniły się w statuetki (najlepsze zdjęcia, najlepszy dźwięk), otrzymał trzy Złote Globy, dwie nagrody BAFTA i wiele innych wyróżnień ze Złotą Palmą na festiwalu w Cannes na czele.