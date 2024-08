"Furiosa" to prequel nagrodzonego kilkoma Oscarami przeboju "Mad Max: Na drodze gniewu" z 2015 roku.

Niespodziewana porażka

Producenci liczyli, że "Furiosa" spotka się z zainteresowaniem równym poprzednikowi, który globalnie zgromadził ponad 380 milionów dolarów. Tak się jednak nie stało. Film stanowiący kolejny powrót do kultowego dystopicznego świata, stworzonego przez George'a Millera ponad 40 lat temu w filmach z serii "Mad Max", poległ w kinach. Nie pomógł udział najmodniejszych gwiazd w osobach Anji Taylor-Joy i Chrisa Hemswortha.

Nieoczekiwana porażka w box offisie sprawiła, że pod dużym znakiem zapytania stanął kolejny film z cyklu szykowany przez Millera - "Mad Max: The Wasteland". Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby do produkcji miało w ogóle dojść.

O czym opowiada "Furiosa"?

"Furiosa" w kinach na całym świecie zagościła pod koniec maja. Film został wyprodukowany przez Millera i jego wieloletniego wspólnika, nominowanego do Oscara producenta Douga Mitchella ("Mad Max: Na drodze gniewu", "Babe. Świnka z klasą") pod szyldem ich australijskiej firmy Kennedy Miller Mitchell.

W filmie świat chyli się ku upadkowi, a młoda Furiosa (Anya Taylor-Joy) zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus (Chris Hemsworth). Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.

Kto stoi za filmem "Furiosa"?

Oprócz wcielającej się w rolę tytułową Taylor-Joy i Hemswortha, w filmie występują także Alyla Browne i Tom Burke. Miller napisał scenariusz razem ze współscenarzystą filmu "Mad Max: Na drodze gniewu" Nico Lathourisem. W ekipie Millera znaleźli się pierwszy asystent reżysera PJ Voeten, reżyser drugiej ekipy i koordynator kaskaderów Guy Norris, operator Simon Duggan ("Przełęcz ocalonych", "Wielki Gatsby"), kompozytor Tom Holkenborg, reżyser dźwięku Robert Mackenzie, montażysta Eliot Knapman, kierownik ds. efektów wizualnych Andrew Jackson i kolorysta Eric Whipp.

Ponadto Miller zaangażował długoletnich współpracowników: scenografa Colina Gibsona, montażystkę Margaret Sixel, dźwiękowca Bena Osmo, projektantkę kostiumów Jenny Beavan i charakteryzatorkę Lesley Vanderwalt, z których każde zdobyło Oscara za dokonania przy filmie "Mad Max: Na drodze gniewu".