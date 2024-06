Producentem filmu "Minghun" jest studio Wonder Films, które tworzą Klaudiusz Frydrych ("Jack Strong", "Psy 3. W imię zasad", "Sęp"), Krzysztof Rak ("Boże Ciało", "Bogowie", "Sztuka kochania") oraz Inga Kruk ("Twarz", "W imię").

O czym opowiada "Minghun"?

"Minghun" to najnowszy film Jana P. Matuszyńskiego, autora "Ostatniej rodziny" i "Żeby nie było śladów".

Po stracie córki Jurek (Marcin Dorociński) wraz ze swoim teściem Benem (Daxing Zhang) decyduje się wyprawić chiński rytuał minghun, czyli zaślubiny po śmierci. Bohaterowie ruszają w pełną emocjonalnych zawirowań podróż w głąb samych siebie, której celem jest znalezienie idealnego partnera na wieczność. Zderzenie dwóch, jakże odmiennych kultur, ma pomóc uświadomić zarówno filmowym postaciom, jak i widzowi, że bez względu na pochodzenie, wszyscy przynależymy do jednej człowieczej rodziny, gdzie podstawowe emocje są wspólne.

Według opisu festiwalowego "Minghun" to "opowieść o nadziei, miłości i poszukiwaniu sensu życia oraz tego, co nastaje po nim. Opowiada o najważniejszych emocjach i egzystencjalnych granicach ludzkiego doświadczenia".

Film według scenariusza Grzegorza Łoszewskiego "łączy oryginalny koncept i zaskoczenie. W ironiczny sposób konfrontuje nas ze stratą, własnymi przekonaniami i duchowością. To poruszające i czułe kino, które opowiada o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, dając widzowi to, co w naszych czasach najpotrzebniejsze – nadzieję".

Nowe Horyzonty 2024

Pełny program festiwalu Nowe Horyzonty 2024 (18-28 lipca, do 4 sierpnia online) poznamy 2 lipca, zaś 4 lipca rozpocznie się sprzedaż biletów na poszczególne seanse.