Familijne produkcje Pixara zwykle przyciągają do kin całe rodziny, ale i tak wynik "W głowie się nie mieści 2" przekroczył wszelkie oczekiwania.

Historyczny rekord

Film zarobił podczas premierowego weekendu w USA blisko 155 milionów dolarów, bijąc niemal o połowę tegoroczny rezultat "Diuny: Części drugiej" (82,5 mln dolarów).

Ale to nie wszystko, bowiem uwzględniając inflację "W głowie się nie mieści 2" zanotowało najlepsze otwarcie dla filmu animowanego w historii, zostawiając w tyle "Krainę lodu 2" (135,4 mln dolarów").

Wielki globalny hit

Sukces na rynku amerykańskim to wciąż jeszcze nic w porównaniu z rynkiem światowym. Tutaj "W głowie się nie mieści 2" zarobiło blisko 300 milionów dolarów!

Film okazał się największym przebojem w historii premier kinowych w Kolumbii i Turcji, a specjaliści zwracają uwagę, że globalny wynik może się okazać jeszcze dużo lepszy, bowiem "W głowie się nie mieści 2" wciąż nie weszło do multipleksów na tak dużych rynkach, jak Chiny, Japonia, Brazylia, Francja, Włochy czy Hiszpania.

Sukces w Polsce

Swoją cegiełkę dołożyła również Polska. W naszym kraju film obejrzało w weekend 359 tysięcy widzów, co daje mu 1. miejsce pośród wszystkich filmów Pixara wprowadzonych na polskie ekrany.

O czym jest film?

W filmie "W głowie się nie mieści 2" produkcji Disneya i Pixara ponownie będziemy mogli podejrzeć, co się dzieje w umyśle nastoletniej już Riley. W kwaterze głównej trwa remont, aby przygotować miejsce dla zupełnie nowych emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, od dawna sprawnie działające razem, nie wiedzą, co sądzić o pojawieniu się Obawy, a w dodatku wygląda na to, że nowych gości będzie przybywać…

W polskiej wersji językowej głosu postaciom użyczyli m.in. Małgorzata Socha (Radość), Maja Ostaszewska (Odraza), Olga Sarzyńska (Obawa), Cezary Pazura (Strach) oraz Kinga Preis (Smutek).