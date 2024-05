W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział Marta Cienkowska, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej, Karolina Lorenc, dyrektorka OKA, bielscy samorządowcy oraz przedstawiciele kultury, a także pracownicy Studia Filmów Rysunkowych i osoby zaangażowane w powstanie OKA.

Filmy z Bielska-Białej w 100 krajach świata

Studio Filmów Rysunkowych jest niezwykłą instytucją kultury polskiej, bardzo zakorzenioną w regionie. To filmy z Bielska-Białej stanowiły – praktycznie do pojawienia się "Wiedźmina" – najlepszy polski produkt eksportowy, jeżeli chodzi o przemysł kreatywny. Dotarły do 100 krajów świata – powiedział na początku uroczystego otwarcia OKA dyrektor bielskiego Studia Filmów Rysunkowych Maciej Chmiel.

Centrum Bajki i Animacji OKO przy Studiu Filmów Rysunkowych to połączenie edukacji i rozrywki dla całej rodziny. Niewątpliwie największą atrakcją nowego punktu na mapie Podbeskidzia jest interaktywna, multimedialna wystawa. Wędrując po trzech kondygnacjach budynku można poznać nie tylko historię bielskiej animacji, jej twórców oraz dawne techniki wytwarzania filmów, ale także samemu stać się reżyserem. Wiele stanowisk zaprasza, zwłaszcza najmłodszych gości, do rozwiązywania zagadek, malowania i innych, ciekawych form edukacyjnej zabawy.

Będąc w OKU nie można pominąć kina Kreska, które będzie kontynuować działalność kina Studio, istniejącego w tym miejscu przed budową Centrum. Przywrócimy formułę kina studyjnego z własnym repertuarem, edukacją filmową, przeglądami oraz dyskusyjnym klubem filmowym. Informacje o pierwszym seansie już niebawem pojawią się na naszej stronie internetowej – poinformowała Karolina Lorenc, zastępca dyrektora Studia Filmów Rysunkowych ds. organizacyjnych i kulturalnych.

OKO to miejsce, gdzie historia przeplata się z teraźniejszością i przyszłością – podkreślił po uroczystym przecięciu wstęgi prezydent Jarosław Klimaszewski. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla całego miasta. Jestem przekonany, że Centrum stanie się wizytówką Bielska- Białej, w którego DNA od kilkudziesięciu lat wpisują się bajki i animacje znane na całym świecie – dodał.

"Reksio" i "Bolek i Lolek" dziedzictwem kulturowym

Budowa Centrum rozpoczęła się w lutym 2022 roku, wykorzystując fundusze EOG, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasta Bielsko-Biała. Wizyta w OKU i obecne wszędzie bajki, takie jak "Reksio" czy "Bolek i Lolek", dostarczyły mi wiele emocji, które pamiętam z czasów dzieciństwa – powiedziała Marta Cienkowska, podsekretarz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta inwestycja powinna napawać nas wszystkich dumą. Dumą z dziedzictwa kulturowego Polski– dodała.

W Centrum OKO przez cały weekend na pierwszych zwiedzających czekały wyjątkowe atrakcje: premiera osadzonej w realiach OKA i Studia Filmów Rysunkowych książki "Kocia Szajka i zaginione bajki" połączona ze spotkaniem autorskim z Agatą Romaniuk, twórczynią serii o czworonożnych detektywach, kino plenerowe, gry terenowe, warsztaty filmowe, a także seans pilotażowego odcinka bajki "Bystre Oczko", pierwszej od ośmiu lat serialowej produkcji bielskiego Studia Filmów Rysunkowych.

Serial unikalny na skalę światową

"Bystre Oczko" to podróż po najbliższym dziecku otoczeniu dwojga bohaterów Biedronki Onki i Ślimaka Maka. Ten ważny społecznie i unikalny na skalę światową serial wyreżyserowany przez Katarzynę Agopsowicz, przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat oraz dla małych widzów z deficytem wzroku. Składać się będzie z 52 odcinków, z których każdy będzie trwał około 6 minut i kończył się ćwiczeniem wzroku oraz pomysłem na zabawę ruchową. Sama animacja została utrzymana w stonowanych kolorach z małą liczbą elementów. Dzięki spokojnej narracji, seria odpowiada także dzieciom z neuroróżnorodnością, np. zmagającym się z ADHD, czyli nadpobudliwością neuroruchową.

Więcej szczegółowych informacji na temat Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO, w tym zaplanowanych wydarzeń oraz możliwości zakupu biletów i godzin otwarcia, znajduje się na stronie www.sfr.pl.