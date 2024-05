Premier League nie bez przyczyny uznawana jest przez kibiców, dziennikarzy i ekspertów za najlepszą ligę piłkarską na świecie.

Brutalne statystyki

Wydawać by się mogło, że że najkrótsza droga do spełnienia marzenia o grze w najlepszych klubach na Wyspach wiedzie przez ich akademie. Nic bardziej mylnego. Zaledwie 3 proc. wychowanków topowych akademii piłkarskich w Anglii udaje się rozegrać choćby minutę na boiskach Premier League. Aż 70 proc. wychowanków nigdy nie podpisze zawodowego kontraktu.

Te brutalne statystyki uświadamiają nam, że tylko nieliczni osiągną wymarzony cel, a zaledwie garstka z nich utrzyma się na piłkarskim olimpie przez większą część swojej kariery.

Konkurencyjny rynek

Najnowsza produkcja Viaplay Sport Polska "Jak zostałem piłkarzem Premier League. What it takes - droga do najlepszej ligi świata" to zapis rozmów z tymi, którym ta sztuka się udała, ale bynajmniej nie była to ścieżka usłana różami. Oliver Skipp, Harvey Elliott, Jarrel Quansah, Harry Wilson, Benjamin Mee, Dominic Solanke, Billy Gilmour, Elijah Adebayo, Alex Scott, Benjamin Brereton Diaz - w zdecydowanej większości nie są to nazwiska z pierwszych stron gazet, ale wszystkich wymienionych zawodników łączy jedno – przebyli długą drogę, aby osiągnąć wymarzony cel.

Każdy ma swoją podróż, każdy ma inną ścieżkę, inne przeszkody do pokonania, ale dla każdego ta droga jest równie trudna. To bardzo konkurencyjny rynek. Jest wielu młodych zawodników, którzy chcą grać w piłkę. Nawet w drużynach młodzieżowych czuć wielkość danego klubu, wszystkie mecze są pokazywane w klubowej telewizji i obserwują je tysiące ludzi. Presja jest ogromna - podkreślają zgodnie.

Kluczowe detale

Połączenie nauki z codziennymi treningami, pogoń za marzeniami, nieustanne porównania, presja wyników, przesuwanie granic własnych możliwości. Zarazem frustracja, brutalna weryfikacja oczekiwań oraz planów, kwestie zdrowotne i kontuzje, wypożyczenia i zmiany barw klubowych, rozłąka z rodziną i przyjaciółmi. Początki kariery zawodowego piłkarza pełne są wyrzeczeń, a gwarancja końcowego sukcesu w zasadzie nie istnieje. Kluczowe mogą okazać się detale – wsparcie najbliższych, wskazówki starszych zawodników, rady sportowych idoli, uwagi trenerów. Najważniejsze jest jednak czerpanie radości z futbolu, bez której sportowy sukces na poziomie najlepszej ligi świata po prostu nie jest możliwy.

