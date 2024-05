"Rodzaje życzliwości" to ekscentryczne dzieło Giorgosa Lanthimosa złożone z trzech nowel. Grecki reżyser ponownie zgromadził na ekranie imponującą obsadę: Emmę Stone, Jesse'ego Plemonsa, Margaret Qualley, Honga Chau, Willema Dafoe, Mamoudou Athiego oraz Hunter Schafer i Joe Alwyna. Film miał światową premierę na festiwalu w Cannes, gdzie zdobyły znakomite oceny krytyków i publiczności, zaś w ręce Jesse'ego Plemonsa trafia nagroda dla najlepszego aktora.

"Rodzaje życzliwości". Kiedy polska premiera?

Dzieło greckiego mistrza trafi do regularnej dystrybucji kinowej w Polsce 6 września za sprawą Disney Polska. Jednak okazuje się, że znacznie wcześniej, bo już 18 lipca, "Rodzaje życzliwości" otworzą 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Kim jest Giorgos Lanthimos?

Giorgos Lanthimos to grecki reżyser słynący z niezwykle oryginalnych wizji. Światowy rozgłos zyskał mocnym dramatem "Kieł", za który zdobył nominację do Oscara dla filmu nieanglojęzycznego. Swój status potwierdził kolejnymi głośnymi dziełami, jak "Alpy" (nagroda za scenariusz na MFF w Wenecji), "Lobster" (nominacja do Oscara za scenariusz) czy "Zabicie świętego jelenia" (nagroda za scenariusz w Cannes).

Potem przyszła "Faworyta" (dziewięć nominacji do Oscarów i statuetka dla Olivii Coleman), a na początku tego roku Lanthimos rozbił bank "Biednymi istotami", które zdobyły cztery Oscary (w tym za fenomenalną rolę Emmy Stone).

Grecki reżyser na dobre zadomowił się w Hollywood, ale nie zapomniał o europejskich, artystycznych korzeniach, czego efektem są właśnie "Rodzaje życzliwości", kolejny wspólny projekt z ewidentną muzą artysty – Emmą Stone – z którą twórca z Aten spotka się niebawem na planie po raz trzeci w zapowiedzianym już filmie "Bugonia".

Festiwal Nowe Horyzonty 2024

24. MFF mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach 18-28 lipca. O tydzień dłużej, do 4 sierpnia, potrwa wirtualna odsłona wydarzenia.

Pełny program festiwalu poznamy 2 lipca, a dwa dni później, 4 lipca, rozpocznie się sprzedaż biletów na seanse. Do 18 czerwca trwa sprzedaż karnetów.