Horror "Puchatek: Krew i miód" mimo fatalnych recenzji i "miana najgorszego filmu 2023" okazał się niespodziewanie jednym z największych przebojów kasowych ubiegłego roku. Tak dużym, że już wiadomo, że rozrośnie się przynajmniej do trylogii.

"Bambi" kolejną postacią z horroru

Ale kolejne sequele opowieści o morderczym Puchatku to nie wszystko. Sukces produkcji zainspirował bowiem filmowców do stworzenia całego Poohniverse, czyli Uniwersum Puchatka, do którego mają trafić inne popularne postaci z klasycznych bajek dla dzieci.

Na pierwszy ogień idzie właśnie jelonek Bambi. W filmie, którego zwiastun właśnie się ukazał, niejaka Xana (Roxanne McKee) wraz z synem Benjim (Tom Mulheron) ulegają wypadkowi samochodowemu w lesie. Wtedy zaczyna na nich polować tytułowy jeleń - prawdziwa maszyna do zabijania…

Zdjęcia do filmu w reżyserii Dana Allena ("Mummy Reborn") rozpoczęły się w styczniu. Premiera kinowa planowana jest już jesienią bieżącego roku. Twórcy najwyraźniej kują żelazo póki gorące…