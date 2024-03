W wywiadzie dla nowozelandzkiej telewizji 1News Miriam przyznała, że "martwi się o fanów Harry'ego Pottera"

Aktorka rozwścieczyła dorosłych fanów Harry'ego Pottera

Mówiła, że powinni już z tym skończyć. To było 25 lat temu i jest dla dzieci. Myślę, że to dla dzieci - kontynuowała.

Ale utknęli w tym, a ja gram epizody, a ludzie mówią: Och, mamy wesele w stylu Harry'ego Pottera i myślę: O Boże, jaka będzie ich pierwsza pełna zabawy noc. Nie mogę nawet o tym myśleć - twierdzi aktorka.

"To koniec"

Harry Potter jest cudowny, jestem mu bardzo wdzięczny, to już koniec - powiedziała.

Te uwagi aktorki nie spodobały się fanom serii.

Jeden z użytkowników TikToka powiedział: Więc jest jakiś wiek na filmy i kiedy powinieneś przestać oglądać, tak, nie, uwielbiam serię o Harrym Potterze. Inny napisał: Dlaczego musimy rezygnować z rzeczy, które kochamy tylko dlatego, że dorastamy? Niektórzy z nas jeszcze nie skończyli się dobrze bawić.

Inny użytkownik powiedział: Właśnie miałem maraton Harry'ego Pottera, a mam 30 lat, więc nie.

Seria Harry Potter - J.K. Rowling

“Harry Potter” to seria siedmiu powieści fantasy autorstwa brytyjskiej pisarki J.K. Rowling. Seria została opublikowana w latach 1997-2007 i przedstawia świat magii, społeczność czarodziejów, która istnieje równolegle do nie-magicznego świata, znanego również jako świat Mugoli.

Głównymi bohaterami są nastoletni Harry Potter i jego przyjaciele Ron Weasley i Hermiona Granger, uczniowie Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Główną fabułą powieści jest walka czarodziejów, zwłaszcza Harry’ego, przeciwko ciemnemu czarodziejowi Lordowi Voldemortowi, który dąży do stania się nieśmiertelnym i przejęcia kontroli nad magicznym światem.

Seria zaczyna się od "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" opublikowanego 10 kwietnia 1997 roku, a kończy na "Harry Potter i Insygnie Śmierci" opublikowanym 21 lipca 2007 roku.

Powieści zostały przetłumaczone na 80 języków i sprzedano ich ponad 500 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Filmy

Co do filmów, "Harry Potter" to seria ośmiu filmów fantasy, które zostały wyprodukowane i dystrybuowane przez Warner Bros. Pictures w latach 2001-2011. W serii występują Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson jako trzej główni bohaterowie. Na serię składa się osiem filmów, a reżyserami byli Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell i David Yates.