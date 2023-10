Chandler charakteryzuje się inteligencją, poczuciem humoru oraz ironią. Jest synem powieściopisarki Nory Tyler-Bing i transwestyty Charlesa Binga. Chandler jest najlepszym przyjacielem Rossa Gellera od czasów college'u. Poznał siostrę Rossa Monikę Geller i jej przyjaciółkę Rachel Greene podczas obchodów Święta Dziękczynienia 1987 w rezydencji rodziny Gellerów podczas pierwszego roku studiów. Później przeprowadził się do mieszkania w Nowym Jorku, naprzeciwko Moniki, a później Rachel. Następnie współlokator Chandlera, Joey Tribbiani, wprowadził się i uzupełnił grupę przyjaciół.

Kim był Chandler Bing z "Przyjaciół”?

Chandler jest znany z kultowych kwestii takich jak “Could I BE wearing any more clothes?” czy “I’m not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment?”

Chandler Bing jest analitykiem danych. Oficjalnie zajmował stanowisko: "Statistical analysis and data reconfiguration”.

Chandler związał się z Janice. Ich związek był burzliwy i pełen wzlotów i upadków. Janice była jego dziewczyną w liceum, a po latach spotkali się przypadkiem w sklepie. Chandler zaczął z nią chodzić, ale szybko zorientował się, że nie jest to kobieta, z którą chce spędzić resztę życia. Mimo to, ich drogi krzyżowały się jeszcze kilka razy w trakcie serialu.

Z kolei związek Chandlera i Moniki był jednym z najważniejszych w serialu. Ich rzeczywisty związek zaczyna się, gdy Monica wpada w depresję podczas próbnej kolacji z okazji ślubu Rossa i Emily: jej brat żeni się po raz drugi, podczas gdy ona nie ma nawet chłopaka, jej matka ciągle żartuje, sugerując, że nigdy nie wyjdzie za mąż.

Chandler próbuje ją pocieszyć, mówiąc jej, że jest najpiękniejszą kobietą w pokoju tej nocy, po tym romantycznym wyznianiu spędzają razem noc.

Starają się utrzymać swój związek w tajemnicy przed innymi przyjaciółmi, aby uniknąć żartów lub pytań na początku, ale wszyscy w końcu się dowiadują. W 7 sezonie biorą ślub.

Kilka ciekawostek:

Chandler jest w połowie Szkotem. Uczęszczał do szkoły średniej z internatem dla chłopców. W odcinku „Ten, w którym Chandler nie lubi psów”, przyznaje się, że Chandler nienawidzi psów i boi się ich.