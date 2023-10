Członkowie The Science of Scare Project pokusili się o wybranie najstraszniejszego filmu i najstraszniejszej sceny w historii kina. Jak wyglądały badania? Do jakich wniosków doszli naukowcy? Obserwacje są naprawdę ciekawe.

Najstraszniejsza scena w historii kina grozy. Jak wyglądały badania?

Najstraszniejszy film w historii kina grozy. O jakim mowa? Horrory cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Niektóre przeszły wręcz do klasyki kina i zyskały uznanie nie tylko wśród fanów przerażających scen na ekranie. Któż nie kojarzy takich filmów jak Piła, Oszukać Przeznaczenie czy Teksańska masakra piłą mechaniczną. Horrory mają wzbudzać w nas strach, wręcz przerażać. Nie wszystkie jednak straszą tak samo. Mamy wyniki badań. Reklama Najstraszniejsza scena w historii kina grozy. Jak wyglądały badania? W ramach projektu grupa 250 uczestników została wyposażona w monitor tętna podczas oglądania seansów. Pozwoliło to naukowcom zobaczyć, które filmy zwiększają strach i podekscytowanie. Z badań wynika, że najstraszniejsza scena pochodzi z filmu Naznaczony (ang. Insidious) z 2010 r. "Im wyższe tętno, tym krew naszych widzów krąży szybciej. A to wskaźnik podniecenia i strachu w ramach instynktu walki lub ucieczki. Z drugiej strony, wariancja rytmu serca (HRV) mierzy czas pomiędzy każdym uderzeniem serca" – czytamy w projekcie Science of Scare. Reklama Podczas gdy Naznaczony uplasował się dopiero na czwartym miejscu najstraszniejszych horrorów, naukowcy odkryli, że film z 2010 r. miał najwyższy ogólny wzrost tętna. Oznacza to, że film zawiera najstraszniejszą scenę w historii horrorów. Fabuła Naznaczonego skupia się na małżeństwie, którego syn w niewytłumaczalny sposób zapada w stan śpiączki. W najstraszniejszej scenie Lorraine Lambert (Barbara Hershey) rozmawia ze swoim synem, Joshem Lambertem (Patrick Wilson) i jego żoną, Renai Lambert (Rose Byrne). Po chwili, nagle, czerwony demonpojawia się nad ramieniem Josha. Trwa ładowanie wpisu Reklama Najstraszniejszy film w historii kina grozy. O jakim mowa? Korzystając z tych pomiarów, szefowie projektu stwierdzili, że horror Scotta Derricksona z 2012 r. Sinister jest najstraszniejszym filmem, jaki kiedykolwiek powstał. Film opowiada o pisarzu kryminałów Ellisonie Oswaldzie, granym przez Ethana Hawke'a, który jest w kryzysie po tym, jak nie stworzył bestsellera od ponad dekady. Postanawia więc napisać o niewyjaśnionym morderstwie pozornie zwyczajnej rodziny. Najmłodsze dziecko zostało uprowadzone i nigdy więcej go nie widziano, a pozostała czwórka, w tym mama i tata, została powieszona na drzewie w ogrodzie. "Nasi widzowie doświadczyli 34-procentowego wzrostu tętna podczas oglądania filmu, z 64 uderzeń na minutę do 86 uderzeń na minutę w całym filmie, przy czym najstraszniejszy moment filmu sprawił, że serce zabiło mocniej do 131 uderzeń na minutę" – twierdzą naukowcy pracujący nad projektem. W ogólnej klasyfikacji Sinister uzyskał wynik 96 na 100. Za nim w pierwszej dziesiątce uplasowały się kolejno: Host, Skinamirink, Naznaczony, Obecność, Dziedzictwo. Hereditary, Uśmiechnij się, Egzorcyzmy Emily Rose, Dom Szatana spółka z o.o., Mów do mnie. Trwa ładowanie wpisu Jan Wojtal Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję