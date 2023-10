W piątek 20 pażdziernika do kin trafi film "Różyczka 2". Stał się on pretekstem do rozmowy w podkaście DGPtalk. Gościnią Marcina Cichońskiego jest aktorka Magdalena Boczarska

Wersja wideo: Reklama Wersja audio: - Ten scenariusz oddychał mi na karku przez dobrych kilka lat, zmieniał się – mówi o filmie „Różyczka 2” Magdalena Boczarska. – Mam szczęście do ról, które są mocne, którym o coś chodzi, które coś po sobie zostawiają – dodaje później aktorka. I jasno mówi o tym, że dobrze jej z wyzwaniami, z którymi się mierzy jako osoba publiczna. Zapraszamy do odsłuchania lub obejrzenia podkastu. Marcin Cichoński twitter

