Po wytężonym śledztwie przez ostatnie kilkanaście miesięcy, na jaw wyszły dodatkowe fakty, które pokazują, że Alec Baldwin ponosi odpowiedzialność za śmierć Halyny Hutchins i postrzelenie Joela Souzy - mówią specjalni prokuratorzy Kari Morrissey i Jason Lewis - podaje telewizja Fox News. Najbardziej słusznym działaniem jest umożliwienie przysięgłym, złożonym z obywateli Nowego Meksyku, by stwierdzili, czy Baldwin powinien stać się oskarżonym w procesie karnym - dodali śledczy.

Reakcja prawników aktora

Co na to prawnicy aktora? To smutne, że ta tragedia została zamieniona w bezmyślne prześladowanie prawne. Odpowiemy na wszystkie zarzuty w sądzie - głosi ich oświadczenie.

Co stało się na planie "Rust"?

Tragiczny wypadek wydarzył się na planie filmu 21 października 2021 roku. Baldwin podczas prób strzelił z broni, w której powinny być tylko ślepe naboje, natomiast jak się okazało, pistolet był załadowany ostrą amunicją. W wyniku postrzału zmarła 42-letnia Hutchins, a ranny został reżyser Joel Souza.