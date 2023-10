Reklama

Okres PRL to czas, w którym Polska nie była państwem suwerennym. Nazwę PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) przyjęto formalnie 22 lipca 1952 r. Ten wymagający i trudny dla wielu osób czas zakończył się dopiero w 1989 r. Lata komunizmu, trwające od zakończenia II wojny światowej, zostały utrwalone w kultowych filmach i serialach z tego okresu. Aby przypomnieć sobie albo dowiedzieć się, jak wówczas wyglądała rzeczywistość Polaków, warto obejrzeć polecane przez nas produkcje.

Nr 1. "Rejs"

To przezabawna komedia w reżyserii Marka Piwowskiego, która ukazuje absurdy minionego ustroju politycznego. Na statku, który zabiera wycieczkowiczów w rejs po Wiśle, pojawia się pasażer na gapę. Jego osobowość i otwartość sprawiają, że zastaje on szybko animatorem całej wycieczki. Organizuje dla osób na pokładzie wybory do rady rejsu oraz zebrania i dba, aby w rozkład wycieczki nie wkradła się nuda. W komedii można zobaczyć m.in. Stanisława Tyma, Jana Himilsbacha i Zdzisława Maklakiewicza.

Nr 2. "Wniebowzięci"

Wspomniani wyżej Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz wystąpili również w filmie "Wniebowzięci”, który wyreżyserował Andrzej Kondratiuk. Bohaterami opowieści pokazującej, jak wyglądało społeczeństwo w latach 70., są dwaj prości mężczyźni, którzy wygrywają sporą sumę w toto-lotka. Pieniądze pozwalają im spełnić ich życiowe marzenie. Wyruszają w podróż samolotem, jednak zanim wzniosą się w przestworza, będą musieli brutalnie zderzyć się z ówczesną rzeczywistością.

Nr 3. "Nie lubię poniedziałku”

Jeżeli utożsamiasz się z tytułem filmu Tadeusza Chmielewskiego, musisz zobaczyć kolejną komedię obnażającą PRL-owskie realia! „Nie lubię poniedziałku” to zabawna historia, która ukazuje komunistyczny ustrój oczami obcokrajowca i samych Polaków, którzy muszą poradzić sobie z licznymi przeciwnościami losu przytrafiającymi się im w pewien wrześniowy poniedziałek. W produkcji można zobaczyć, m.in. Bohdana Łazukę, Andrzeja Herdera, Kazimierza Witkiewicza, Jerzego Turka i Joannę Kasperską.

Nr 4. "Alternatywy 4"

Naszą ostatnią propozycją jest serial "Alternatywy 4", który wyreżyserował Stanisława Bareja. Każdy z odcinków tego serialu opowiada o perypetiach rodzin, które zamieszkały w nowym bloku przy tytułowej ulicy "Alternatywy 4" na jednym z warszawskich osiedli. Gospodarzem domu jest, uprzykrzający życie filmowym lokatorom, Stanisław Anioł – w tej roli niezapomniany Roman Wilhelmi. Serial pokazuje zbiorowy portret polskiego społeczeństwa z okresu PRL-u. W rolach głównych zobaczyć, m.in. Jerzego Bończaka, Stanisławę Celińską, Bożenę Dykiel, Witolda Pyrkosza, Wiesława Gołasa, Jerzego Kryszaka i Kazimierza Kaczora.