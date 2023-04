Reklama

Podczas czwartkowej konferencji prasowej program oficjalnej selekcji ogłosili delegat generalny festiwalu Thierry Fremaux oraz prezeska Iris Knobloch, która w lipcu ub.r. zastąpiła na tym stanowisku Pierre'a Lescure. Knobloch, była prezes WarnerMedia na Francję, podkreśliła, że Cannes to "trampolina dla kina z całego świata, różnych gatunków". Jestem szczęśliwa, że mogę zasilić festiwal swoją energią i pomysłami. Cieszę się, że znowu oglądamy filmy na wielkim ekranie, że publiczność wróciła do kin. Nic nie może zastąpić wspólnotowego doświadczenia, jakim jest kino - powiedziała. Wyraziła też przekonanie, że razem z Fremaux stworzą zgrany duet. Jest takie powiedzenie, że udana para to ta, która patrzy w tym samym kierunku. Wiem, że w naszym wypadku właśnie tak będzie, ponieważ Thierry i ja mamy wspólną wizję festiwalu w Cannes jako wydarzenia wiernego swoim korzeniom, kinu i twórcom - podsumowała Knobloch.

Selekcja do konkursu głównego

Reklama

Fremaux poinformował, że tegoroczna selekcja - choć liczy mniej tytułów niż w dwóch poprzednich, pandemicznych latach - jest "szeroka z geograficznego punktu widzenia". Dodał, że do konkursu głównego zakwalifikowało się 19 tytułów, jednak w nadchodzących tygodniach liczba ta może zostać zwiększona.

O canneńską Złotą Palmę rywalizować będą "Club Zero" Jessiki Hausner, "The Zone of Interest" Jonathana Glazera, "Fallen Leaves" Akiego Kaurismakiego, "Four Daughters" Kaouther Ben Hani, "Asteroid City" Wesa Andersona, "Rapito" Marco Bellocchio, "The Old Oak" Kena Loacha oraz "Perfect Days" Wima Wendersa.

Statuetka może powędrować także do "Anatomie D’une Chute" Justine Triet, "Monster" Hirokazu Koreedy, "Il Sol Dell’avvenire" Nanniego Morettiego, "La Chimera" Alice Rohrwacher, "About Dry Grasses" Nuri Bilge Ceylana lub "L’ete Dernier" Catherine Breillat, "La Passion De Dodin Bouffant" Tran Anh Hunga, "May December" Todda Haynesa, "Firebrand" Karima Ainouza, "Banel Et Adama" Ramaty-Toulaye Sy lub "Jeunesse" Wanga Binga.

Reklama

Przeboje poza konkursem

Poza konkursem będzie można obejrzeć "Jeanne du Barry" Maiwenn, "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese, "The Idol" Sama Levinsona, "Cobweb" Kima Jee-woona, a także "Indianę Jonesa i artefakt przeznaczenia" Jamesa Mangolda.

Podczas pokazów specjalnych zaprezentowane zostaną "Pictured of Ghosts" Klebera Mendonca Filho, "Le Bruit Du Temps, Anselm Kiefer" Wima Wendersa, "Occupied City" Steve'a McQueena i "Man In Black" Wanga Binga. Natomiast w sekcji Cannes Premiere odbędą się projekcje "Le Temps d’Aimer" Katell Quillevere, "Fermer Les Yeux" Victora Erice, "Bonnard, Pierre Et Marthe" Martina Provosta oraz "Kubi" Takeshiego Kitano.

Twórca "W trójkącie" na czele jury

Pod koniec lutego ogłoszono, że przewodniczącym jury konkursu głównego będzie szwedzki reżyser Ruben Ostlund, który sięgnął po Złotą Palmę dwukrotnie - w 2017 r. nagrodę zapewnił mu "The Square", a w 2022 r. "W trójkącie". Jak zaznaczyli wówczas organizatorzy wydarzenia, powierzając Ostlundowi tę rolę, festiwal składa hołd "filmom bezkompromisowym i szczerym, które nieustannie domagają się, by widzowie stawiali przed sobą wyzwania, a sztuka wymyślała się na nowo". "Ostlund to trzeci dwukrotny zdobywca Złotej Palmy - po Francisie Fordzie Coppoli i Emirze Kusturicy - który zostanie przewodniczącym jury i zarazem pierwszy filmowiec, który obejmie tę funkcję rok po zdobyciu uznania w Cannes" - zwrócili uwagę w komunikacie.

76. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 16-27 maja.

Autorka: Daria Porycka