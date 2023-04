O premierowej projekcji "Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia" podczas 76. festiwalu w Cannes twórcy wydarzenia poinformowali w poniedziałkowym komunikacie. Jak dodali, przy tej okazji Harrison Ford zostanie uhonorowany za osiągnięcia życia.

W komunikacie przypomniano, że w 1995 r. James Mangold pokazał w sekcji Director's Fortnite canneńskiej imprezy swój pierwszy film "Victor, syn Dolly". "Dwadzieścia osiem lat później jestem dumny, że mogę tu powrócić z nieco większym spektaklem. Ja i moi wspaniali współpracownicy jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy podzielić się z wami zupełnie nową przygodą Indiany Jonesa" - powiedział reżyser, cytowany w komunikacie.

Disney i Lucas

Producentami "Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia" są The Walt Disney Company i Lucasfilm. W obsadzie obok Forda znaleźli się m.in. Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies i Mads Mikkelsen.

W ubiegłym tygodniu ogłoszono, że podczas festiwalu zaprezentowany zostanie film "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese. Jak przypomniano, w 1976 r. amerykański twórca otrzymał Złotą Palmę za "Taksówkarza". "Później wracał do oficjalnej selekcji i dziesięć lat po sukcesie +Taksówkarza+ zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera za +Po godzinach+. W 1998 r. był przewodniczącym jury, które przyznało główną nagrodę greckiemu reżyserowi Theodorosowi Angelopoulosowi za +Wieczność i jeden dzień+. Cztery lata później razem z irańskim reżyserem Abbasem Kiarostami przewodniczył jury sekcji Cinefondation i filmów krótkometrażowych" – podano. Dodano, że od 1990 r. reżyser kieruje pracami organizacji The Film Foundation, której celem jest "ochrona i utrwalenie historii światowego kina".

Obraz "Killers of the Flower Moon", którego światowa premiera odbędzie się 20 marca, został zrealizowany na podstawie książki non-fiction "Czas krwawego księżyca" Davida Granna. Obraz przeniesie widzów do Oklahomy lat dwudziestych XX w. Po odkryciu na tym terenie złóż ropy naftowej plemię Indian Osagów zaczyna padać ofiarą brutalnych morderstw. W produkcji, w której zobaczymy m.in. Leonardo DiCaprio, Jesse'a Plemonsa i Roberta De Niro, pojawi się też wątek początków FBI.

76. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 16-27 maja.