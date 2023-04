W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej festiwalu w Cannes przypomniano, że w 1976 r. Scorsese otrzymał Złotą Palmę za "Taksówkarza".

Reklama

"Później wracał do oficjalnej selekcji i dziesięć lat po sukcesie Taksówkarza zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera za Po godzinach. W 1998 r. był przewodniczącym jury, które przyznało główną nagrodę greckiemu reżyserowi Theodorosowi Angelopoulosowi za +Wieczność i jeden dzień+. Cztery lata później razem z irańskim reżyserem Abbasem Kiarostami przewodniczył jury sekcji Cinefondation i filmów krótkometrażowych" – podano. Dodano, że od 1990 r. reżyser kieruje pracami organizacji The Film Foundation, której celem jest "ochrona i utrwalenie historii światowego kina".

Jego nowy film "Killers of the Flower Moon", którego światowa premiera odbędzie się 20 marca, został zrealizowany na podstawie książki non-fiction "Czas krwawego księżyca" Davida Granna. Obraz przeniesie widzów do Oklahomy lat dwudziestych XX w. Po odkryciu na tym terenie złóż ropy naftowej plemię Indian Osagów zaczyna padać ofiarą brutalnych morderstw. W produkcji, w której zobaczymy m.in. Leonardo DiCaprio, Jesse'a Plemonsa i Roberta De Niro, pojawi się też wątek początków FBI.

Reklama

"Możliwość opowiedzenia historii w miejscu, w którym wydarzyły się te rzeczy, jest kluczowa, aby dokładnie przedstawić tamten czas i ludzi. Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z lokalną obsadą i ekipą, by ożywić tę historię na ekranie i uwiecznić okres w amerykańskiej historii, o którym nie należy zapominać" – napisał Scorsese w oświadczeniu cytowanym przez IndieWire.

76. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się 16-27 maja. Pełny program wydarzenia poznamy w połowie kwietnia.