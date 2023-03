Hasło tegorocznej odsłony festiwalu "Nie bądź obojętny_a" podał zespół prasowy MDAG w komunikacie. Jak przypomniał, odwołuje się ono "do słynnych słów Mariana Turskiego, które stały się także hasłem obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim organizowanych przez Muzeum POLIN". "Te słowa korespondują z misją Millennium Docs Against Gravity oraz prezentowanym na festiwalu od lat programem filmowym. To wyraz wartości, które towarzyszą festiwalowi od początku istnienia - uważności i wrażliwości - także językowej - na otaczających nas ludzi" - czytamy.

Wartości te odzwierciedlać będzie program, w którym szczególne miejsce zajmą dokumenty poświęcone inwazji Rosji na Ukrainę. "Skąd dokąd (In the Rearview) Maćka Hameli opowiada o początku rosyjskiej agresji z 2022 roku. Ludzie zawieszeni w czasie i przestrzeni decydują się na porzucenie tego, co mają najcenniejsze i wsiadają bez zastanowienia do zakurzonego vana na obcych rejestracjach, który należy do reżysera. Samochód przemierza tysiące kilometrów, pełniąc rozmaite funkcje: poczekalni, szpitala, schronu, a przede wszystkim przestrzeni do zwierzeń i wyznań. Skali zniszczeń, które niesie ze sobą wojna oraz próbie powrotu do normalności na wyzwolonych obszarach przyglądają się z kolei Piotr Pawlus i Tomasz Wolski w filmie W Ukrainie" - zwrócili uwagę organizatorzy.

Jak co roku MDAG będzie doskonałą okazją, by obejrzeć filmy docenione na najważniejszych światowych festiwalach. "Laura Poitras (+Citizenfour+) po raz pierwszy zaprezentuje polskiej publiczności film +Całe to piękno i krew+ (+All the Beauty and the Bloodshed+), który zdobył główną nagrodę na festiwalu w Wenecji oraz nominację do Oscara. To opowieść o Nan Goldin - fotografce, które zdobyła sławę, dokumentując życie osób LGBT+ w Stanach Zjednoczonych i epidemię AIDS w latach 80. i 90. a obecnie walczy z koncernem farmaceutycznym odpowiedzialnym za kryzys opioidowy. Anna Hints, nagrodzona nagrodą reżyserską w Sundance, zabierze z kolei publiczność do estońskiej sauny w filmie +Siostrzeństwo świętej sauny+ (+Smoke Sauna Sisterhood+). To miejsce, gdzie kobiety mogą podzielić się swoimi najbardziej intymnymi historiami" - podano w komunikacie.

20. festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-21 maja w ośmiu miastach - Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy. Część online wydarzenia potrwa od 23 maja do 4 czerwca.