Był partnerem największych. De Funès, Belmondo, Depardieu czy Bacall… Nikt nie mógł oprzeć się jego aurze, urokowi i wielkiemu talentowi. Faworyzując kino, Alain Delon miał jednak rzadkie występy w teatrze. Ostatnim był cover Sur La Route de Madison, z jedną z jego ulubionych partnerek: Mireille Darc. Ale w ostatnich latach aktor często trafia na nagłówki gazet ze względu na swoje problemy medyczne.

Delon: Uważam, że życie stało się nie do zniesienia

Dziś Alain Delon cieszy się przyrodą, spokojem, odpoczynkiem w swoim domu. Mieszka w Szwajcarii od 1985 roku, a od 1999 roku jest obywatelem kantonu Genewa. Nadal jest na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie i jest przerażony wszystkimi tragediami. Uważam, że życie stało się nie do zniesienia, nie sprawia, że chcę już wiele.

Nie zamierza jednak natychmiast poddać się eutanazji. Nie zaplanował niczego na swój pogrzeb, ale myśli o ustanowieniu swojego ostatniego miejsca spoczynku z matką w Bourg-la-Reine. To, czego chce przede wszystkim, to odejść w spokoju. Przede wszystkim chcę mieć pokój. Nie boję się śmierci. To normalne, wszyscy idziemy. Ale boję się cierpienia. Nie chcę skończyć w szpitalnym łóżku.

Fizycznie czuję się całkiem dobrze, nawet jeśli jestem zmęczony i chodzę o lasce - mówi Alain Delon, który wciąż myśli o śmierci. Nie będziemy robić filmów: wiemy, dokąd zmierzamy, jak to się kończy. Myśli o tym bardziej po śmierci swojego przyjaciela Jean-Paula Belmondo (na którego pogrzebie był obecny) i po stracie wszystkich kobiet w swoim życiu, w tym Romy Schneider.

Delon i eutanazja

Doznał podwójnego udaru w 2019 roku. Starzenie się to bzdura! - stwierdził. W wieku 86 lat Alain Delon jest zmęczony starością i chorobą. W ostatnich wywiadach powiedział, że jest za eutanazją, a mieszkając w Szwajcarii, gdzie praktyka ta jest legalna, uważa ją za "najbardziej logiczną i naturalną rzecz do zrobienia". W jednym z wywiadów w lokalnej telewizji powiedział, że "od pewnego wieku osoba ma prawo odejść spokojnie, bez przechodzenia przez szpitale, zastrzyki i resztę ..."

Stan jego zdrowia pogarsza się. W wieku 87 lat ikona kina lat 60. nie ma tematów tabu. Zwłaszcza w odniesieniu do śmierci. Jako żarliwy obrońca eutanazji, aktor przywołuje to prawo, które wciąż jest nielegalne we Francji (tolerowana jest tylko eutanazja bierna). Eutanazji jest natomiast legalna w Szwajcarii, gdzie mieszka.

Dzieciństwo naznaczone traumą

Alain Delon urodził się 8 listopada 1935 roku. W tym roku będzie obchodził swoje 87. urodziny. Wszyscy wciąż pamiętają kultowe role tego aktora. Jego kariera rozpoczęła się w 1957 roku. Jest jednym z mistrzów we wszystkich kategoriach w światowym box office, z takimi hitami jak La Piscine, Plein Soleil czy Borsalino. Pomimo czasami burzliwego życia rodzinnego, aktor zawsze stawiał sobie za punkt honoru budowanie wzorowej kariery.

Zanim stał się wielkim aktorem, którego znamy dzisiaj, Alain Delon przeżył wyjątkowe dzieciństwo, przerywane wojną i rozwodem rodziców. Jean-François Delon, który jest nikim innym jak przyrodnim bratem aktora z drugiego małżeństwa ich ojca Fabiena Delona, To UFO - powiedział o swoim słynnym bracie. Alain Delon jest zarówno rodziną, jak i w tym samym czasie wcale nim nie jest. W 1939 roku miał cztery lata, gdy jego rodzice się rozdzielili. W tym samym czasie nadeszła wojna. Dwie traumy w cenie jednego.

Po separacji rodziców, ten który stanie się świętym potworem francuskiego kina, zostaje powierzony rodzinie zastępczej. Jest to okres, który głęboko naznaczy Alaina Delona. Nie było nikogo, kto by się nim zajął. Następnie został umieszczony u rodziców zastępczych. To rozłączenie między ojcem a matką było bardzo ważne – powiedział Jean-François Delon. Sam Alain Delon również wypowiedział się na temat tego porzucenia w Paris Match: To pewne, że miałem nieszczęśliwe dzieciństwo. Ten okres był jak nauka życia. Jak możesz zrozumieć, że twoi rodzice pozbywają się ciebie, gdy masz zaledwie 4 lata?

Relacje z przyrodnim bratem

Dzieli nas jedenaście lat. Jako dzieci byliśmy wspólnikami, ale też kłóciliśmy się jak dwaj bracia… - stwierdził Jean-Francois Delon. Niestety, obaj bracia oddalili się od siebie, gdy Alain Delon został wysłany do Indochin i wstąpił do marynarki wojennej w wieku 17 lat. W wieku, w którym naprawdę mogłem mieć z nim bliskie relacje, był w Indochinach - ubolewał.

Po powrocie z wojny w Indochinach młody człowiek o błękitnych oczach nie był już taki sam. Doświadczył choroby, śmierci. Znalazł się w izolacji. Kiedy wrócił, był gorący. Nie chciał już widzieć swoich rodziców, o których miał złe wspomnienia. Potem często odwiedzał Pigalle, prostytutki i gangsterów.

Wkrótce potem obaj bracia spotkali się ponownie. W 1961 roku, kiedy Jean-François Delon poszedł do teatru, aby oklaskiwać swojego brata, na deskach teatru w sztuce "Dommage qu'elle être une putain" Luchino Viscontiego.

Po spektaklu Jean-François Delon ośmielił się zapukać do drzwi garderoby aktora. Był wystraszony, sytuacja była żenująca... Ale obaj bracia wrócili do kontaktu. Wreszcie pracowali razem na przy realizacji kilku filmów. W Madly Delon chciał, żebym został pierwszym asystentem. Ponieważ nie miałem jeszcze wystarczającego doświadczenia, Pierre Caro, kierownik produkcji Adel Productions, wolał, aby był to brat René Clémenta, Claude. Byłem więc dopiero drugi - wyjaśnił. Wystarczająco, aby dwaj bracia mogli się do siebie zbliżyć. Ale dystans między Delonami zawsze pozostanie. Brat podsumowuje: Żałuję, że nie było większej bliskości, ale on jest taki ze wszystkimi. Jest zwierzęciem. Ma wyjątkowe zdolności i jednocześnie ogromne wady. To najbardziej nieprzewidywalny facet, jakiego znam.

Odwieczny człowiek prawicy

Alain Delon nigdy nie ukrywał swoich poglądów politycznych. Określając się jako gaullista. Jego kariera to mariaż z V Republiką. Znał blisko wszystkich włodarzy Pałacu Elizejskiego. Charles'a de Gaulle'a cenił ponad wszystko. Kupił oryginalny rękopis apelu z 18 czerwca 1940 r., aby zaoferować go Instytutowi Charles-de-Gaulle, by nigdy nie opuścił Francji. Aktor długo może opowiadać o Georges Pompidou i Valérym Giscard d'Estaing. François Mitterrand odznaczył go w Pałacu Elizejskim. Nie jest czuły wobec Emmanuela Macrona, nad którego brakiem doświadczenia ubolewa. Trudno być prezydentem Republiki w wieku 40 lat! – twierdził ten zagorzały gaullista.

Tylko dwie osobowości znajdują przychylność w jego oczach i są to dwie kobiety. Na arenie międzynarodowej celebruje Angelę Merkel: Zdajecie sobie sprawę, że taka kobieta, przez dwadzieścia lat rządziła krajem takim jak Niemcy, to niezwykłe!A we Francji jedynym obecnym politykiem, na którego Delon wylewa swój zachwyt jest Valérie Pécresse, którą nazywa po prostu "Valérie" i którą aktor, jak mówi, będzie wspierał bez zastrzeżeń. Jest jedyną kobietą, jakiej życzyłbym prezydentury - mówi Alain Delon.

Rasista, homofob?

Kontrowersje wokół jego rzekomej homofobii sięgają 2013 roku. Występując w programie z Anne-Sophie Lapix. Delon powiedział: Głównie mówiłem, że nie obchodzi mnie, czy geje się żenią. Ale była jedna rzecz, której nie chciałam, aby adoptowali dzieci, ponieważ uważam, że dziecko potrzebuje mamy i taty - - wyznał aktor, który podpisał petycję w tej sprawie. Spotkało się to z potępieniem części społeczeństwa, które oskarżyło go o homofobię, mizoginię i rasizm. Co chcesz, żebym powiedział. Albo mnie kochasz, albo nie. Ale nie można kwestionować mojej kariery! – podsumował. ThierryFremaux, delegat generalny Festiwalu Filmowego w Cannes, bronił go bez mrugnięcia okiem. Alain Delon ma prawo myśleć to, co myśli - powiedział.

Nie był idealnym ojcem

Według zwierzeń Anthony'ego Delona, obecnie 57-letniego, jego ojciec pobił go kilka razy. Opisał wakacje, które spędził z kuzynami w wiejskim domu ojca, gdy miał około 10 lat. Kiedy jadł, ojciec namawiał go, by zachowywał się inaczej To widelec idzie do ust, a nie na odwrót.Ogarnięty nagłą wściekłością, chwycił mój talerz i wyrzucił go przez okno - powiedział Anthony Delon. Mały chłopiec został wtedy zamknięty w swoim pokoju, gdzie jego ojciec miał go uderzyć batem. Nawet moje psy nie biję tym batem - miał powiedzieć aktor. W swojej książce Anthony Delon próbował jednak cofnąć się o krok, aby wyjaśnić, co mogło usprawiedliwić takie zachowanie: Odrzucony w dzieciństwie, przez rodziców, opuszczony i niekochany, odtworzył na swój sposób, z własną przemocą, doświadczoną traumę.

Kobiety, które naznaczyły jego życie

Co chciałbyś dzisiaj? – zapytał Anthony Delon swojego ojca. "Nakręcić ostatni film i ponownie znaleźć miłość. Chciałbym się zakochać. Chciałbym mieć kobietę w moim życiu, która będzie dzielić moje życie – odpowiedział.

Pojawiając się po raz pierwszy w Le Rapt w 1949 roku, Alain Delon szybko przekroczył swój status przystojniaka, aby awansować do rangi pomnika francuskiego kina. W ciągu prawie 63 lat kariery był widywany u boku wielu kobiet na planie... jak i w rzeczywistości. Z tych idylli narodziła się czwórka dzieci: Anthony, Alain-Fabien, Anouchka i Ari Boulogne.

Nie jest tajemnicą, że Alain Delon jest jedną z ikon uwodzenia we Francji. W całej swojej karierze słynny aktor spotykał się z najpiękniejszymi kobietami świata kina i showbiznesu. Potrafił uwieść najładniejsze kobiety na dużym ekranie, często sprawiając, że błyszczały w filmach u jego boku. Jeśli zawsze podkreślał znaczenie kobiet wokół siebie, Alain Delon przyznał, że to on zawdzięcza im wszystko. Od Dalidy po Rosalie Van Breemen przez Romy Schneider i Mireille Darc, aktor przeżył wiele historii miłosnych.

To historia miłosna, o której niewiele wiadomo. Pod koniec lat 50. Alain Delon poznał tą, która stała się piosenkarką Dalidą. W swojej książce "Kobiety mojego życia" aktor zwierzył się: "Przyjechała z Bliskiego Wschodu z jedynym bagażem - tytułem Miss Egiptu 1954.Dziesięć lat później ona stała się Dalidą, a ja Delonem. Gwiazdy spotkały się w Rzymie (gdzie wówczas mieszkał Delon), aby przeżyć sekretny romans. W latach 70. spotkali się, by zaśpiewać Paroles, a ich przyjaźń pozostała nienaruszona. Chcieli utrzymać swój romans w tajemnicy. Spotkaliśmy się w Rzymie. Kochaliśmy się z dala od oczu i paparazzi, a nieliczni świadkowie naszego romansu przez lata pozostawali dyskretni. 2 maja 1987 roku Dalida popełniła samobójstwo, przedawkowując barbiturany popijane whisky. Mam tylko jeden żal, tylko jedne wyrzuty sumienia, że nie rozmawiałem z nią przez telefon, zanim zdecydowała się zakończyć swoje życie - wyznał Delon.

Następną miłością była Romy Schneider. Ich historia potrwała tylko pięć lat, ale stała się mityczna i nadal fascynuje. Pierwsze spotkanie Alaina Delona i Romy Schneider miało miejsce u stóp ruchomych schodów, na lotnisku Orly w Paryżu pod koniec lat 50. Początki tej znajomości były burzliwe, zwłaszcza że Romy Schneider nie mówiła dobrze po francusku, a Alain Delon był wręcz niesympatyczny wobec niej. Oświadczył nawet: To bardzo ładna dziewczyna, ale bardzo kapryśna i bardzo nudna. Aktorka uważała go z kolei za "aroganckiego". Jednak ich gra na planie wypadała idealnie i wbrew wszelkim przeciwnościom zakochali się w sobie. Alain Delon miał 23 lata, Romy Schneider 20. Zaręczyli się rok później, w 1959 roku podczas kręcenia filmu Michela Boisronda Le Chemin des écoliers. Byli piękni, młodzi, odnoszący coraz większe sukcesy, świat leżał u ich stóp. Zaręczyli się, ale nigdy nie powiedzieli "tak". Byli jednocześnie strasznymi kochankami i wspaniałymi kochankami. Świadectwa przyjaciół z tamtego okresu mówią, że ich romans był często „gwałtowny”. Romy Schneider miała charakter i nie pozwalała Delonowi i jego autorytaryzmowi ją prowadzić. Jednak wyjechała, odmówiła nakręcenia kolejnej części filmu Sissi. Pewnego dnia Alain Delon nagle opuścił Romy Schneider dla innej: Francine Canovas, która stanie się Nathalie Delon, jego żoną i matką jego pierwszego dziecka, Anthony'ego. 18 grudnia 1963 roku Romy Schneider wróciła z Hollywood. Udała się do ich rezydencji przy 22, Avenue Messine w 8. dzielnicy Paryża, gdzie odkryła bukiet róż Baccarat (czerwone róże, zbliżone do koloru czarnego) i notatkę: Pojechałem do Mexico City z Nathalie. Alain. Później otrzymała 15-stronicowy list: Rozum zmusza mnie do pożegnania się z tobą. Przeżyliśmy nasze małżeństwo, zanim się pobraliśmy. Nasza praca odebrałaby wszelkie szanse na przetrwanie...Nie popełnij błędu co do koloru tych kwiatów: nie są to czarne róże. Oddaję ci twoją wolność, pozostawiając ci moje serce. Nigdy na niego odpowiedziała.

Romy Schneider ledwo doszła do siebie po tym rozstaniu. W swojej książce "The Last Life of Romy Schneider", opublikowanej 11 maja 2022 r., Bernard Pascuito spogląda wstecz na skomplikowany okres, który nastąpił po tej separacji dla odtwórczyni "Sissi". Według książki Romy Schneider mówi, że "znalazła się złamana, zagubiona, unicestwiona". Najważniejszym człowiekiem w moim życiu był i pozostaje Alain Delon. (...) Alain sprawił, że stałam się kobietą. Przed nim nie było nic. Oczywiście, opuścił mnie i sprawił mi wielkie cierpienie, ale sprawił, że dojrzałem. Reszta jest nieistotna – powiedziała zraniona aktorka.

Była żona Alaina Delona, urodzona w 1941 roku w Wadżdzie w Maroku, zmarła w wieku 79 lat. To dla Nathalie Alain Delon opuścił Romy Schneider. Para pobrała się w 1964 roku, na świat przyszedł, Anthony Delon. Ich związek nie przetrwał i rozwód został ogłoszony cztery lata później. Podczas ich związku Nathalie Delon została aktorką.

Anthony Delon pamięta, że to jego ojciec uratował jego ukochaną matkę przed narkotykami w latach 70. Chciałem uratować matkę przed narkotykami, ale to mój ojciec się tym zajął - wyjaśnił syn Alaina Delona. Pewnego dnia, kiedy myślała, że nie da już dłużej rady, "po raz pierwszy i ostatni w życiu wezwała pomoc". Powiedziała mu: "Alain, umrę, musisz coś zrobić dla mnie, ale szczególnie dla Anthony'ego" - wspomina syn Alaina Delona. Delon zabrał swoją byłą żonę do kliniki w Szwajcarii, gdzie była stale monitorowana, aby zapobiec kontaktom z niewłaściwymi przyjaciółmi. Jeśli Alain Delon włożył tyle wysiłku, aby uratować życie swojej byłej żony, to przede wszystkim chciał oszczędzić synowi dramatycznej żałoby.

Po rozstaniu z Nathalie serce Delona szybko zaczęło bić mocniej. Alain Delon i Mireille Darc spotkali się na planie "Jeffa". Delon pragnął ponownie przeżyć radości ojcostwa, ale Mireille Darc nie mogła mieć dzieci. Spędzili razem piętnaście lat życia, ale tak naprawdę nigdy się nie rozdzielą. Mireille Darc zmarła w 2017 roku. Była całym moim życiem - wyznał Delon.

Po rozstaniu z Darc, Delon znalazł szczęście u boku nowej kobiety. Zanim została gwiazdą "Nikity" Luca Bessona, aktorka próbowała swoich sił w niemieckim filmie erotycznym "Podróż po miłość". Alain Delon i Anne Parillaud spotkali się na planie filmu "Dans la peau d'un flic". Ich związek trwał trzy lata. Bardzo zakochany w Anne Parillaud, Alain Delon przedstawił ją jako kobietę swojego życia. Ale nie dla jego syna Anthony'ego. Dla mnie żoną Delona jest Mireille Darc - wyznał.

W 1987 roku Alain Delon poznał Rosalie Van Breemen, holenderską modelkę. Będzie miał z nią dwoje dzieci: Annouchkę, urodzoną w 1990 roku i Alaina-Fabiena urodzonego w 1994 roku. Rozstali się w 2001 roku, nie mogąc poradzić sobie z dystansem wynikającym z charakteru ich pracy. Mimo rozstania, para utrzymała dobre relacje.

Eutanazja. Prawo wyboru?

We Francji od 2005 r. sytuacje związane z końcem życia podlegają prawu Leonettiego. Ta ostatnia zakazuje terapeutycznej nieustępliwości, ale potępia aktywną eutanazję.

Eutanazja, ze starożytnego greckiego "eu" (dobry) i "thanatos" (śmierć), odnosi się do aktu medycznego umyślnego spowodowania śmierci pacjenta w celu złagodzenia jego fizycznego lub moralnego cierpienia uważanego za nie do zniesienia, albo poprzez działanie w tym celu, albo przez powstrzymanie się od działania. Powszechne jest rozróżnienie między eutanazją czynną, a eutanazją bierną. Eutanazję należy wreszcie odróżnić od "samobójstwa wspomaganego medycznie", które dla lekarzy polega na dawaniu pacjentowi środków do zakończenia własnego życia.

Debata na temat końca życia daleka jest od francuskiej specyfiki. W innych państwach członkowskich Unii Europejskiej eutanazja jest również ważnym problemem społecznym. Z bardzo zróżnicowanymi przepisami, od całkowitego upoważnienia do jego kryminalizacji we wszystkich okolicznościach. Unia Europejska jest generalnie w niewielkim stopniu zaangażowana w kwestie społeczne, takie jak eutanazja i aborcja. Niektóre państwa wywierają jednak presję na Parlament Europejski, aby zajął stanowisko polityczne.

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) ze swojej strony po raz pierwszy orzekł w sprawie przepisów zezwalających na eutanazję w wyroku z 4 października 2022 r. - Mortier przeciwko Belgii. W tym przypadku sądowe ramię Rady Europy uważało, że belgijskie ustawodawstwo dotyczące eutanazji nie narusza prawa do życia (art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Nie uznaje jednak prawa do eutanazji, a zatem pozostawia każdemu państwu swobodę korzystania z niego, lub nie. Jeśli jednak dany kraj zdecyduje się z niego skorzystać, Trybunał nakłada zabezpieczenia zapobiegające nadużyciom.

Kraje, które zalegalizowały aktywną eutanazję: Holandia, Belgia, Luksemburg, Hiszpania. Kraje zezwalające na bierną eutanazję to Francja, Austria, Niemcy, Włochy, Dania, Finlandia, Szwecja, Estonia, Chorwacja, Grecja, Węgry, Słowacja, Słowenia. Eutanazja jest nielegalna i karana, czasami bardzo surowo, w Polsce, Irlandii, Czechach, Rumunii, na Łotwie i Litwie.