O śmierci 38-letniego Łukasza Gajdzisa poinformowało w niedzielę na Fb Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów.

Reklama

Na Fb Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów opublikowano informację od brata aktora, Pawła Gajdzisa. Podał on, że pogrzeb odbędzie się w piątek 24 marca 2023 roku w Koszalinie. Nabożeństwo żałobne wraz z mszą dla rodziny, przyjaciół i bliskich rozpocznie się o godz. 13.00 w kościele pw. Świętej Trójcy przy ul. Kretomińskiej 13". Poinformował, że kondukt żałobny wyruszy o godz. 14.15 spod bramy głównej cmentarza komunalnego przy ul. Gnieźnieńskiej 44. Paweł Gajdzis poprosił o uszanowanie prywatności, w tym szczególnie pogrążonych w żałobie rodziców.

Łukasz Gajdzis urodził się 28 marca 1984 r. w Bydgoszczy. Ukończył aktorstwo na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. W 2011 r. ukończył także podyplomowe studia z zakresu reżyserii opery i innych form teatru muzycznego w PWST w Krakowie.

Reklama

Był reżyserem i aktorem, w latach 2013-14 kierownikiem artystycznym, a w latach 2015-16 zastępcą dyrektora Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. W latach 2017-20 był dyrektorem Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.

"Łukasz Gajdzis swoją współpracę z Teatrem Polskim w Bydgoszczy rozpoczął w 2007 r. jako aktor, tworząc rolę Poety w spektaklu +Tymon Ateńczyk+ w reż. Macieja Prusa. Wśród jego kolejnych kreacji znalazły się role w +Kajtusiu Czarodzieju+ w reż. Łukasza Kosa czy +Sprawie Dantona+ w reż. Pawła Łysaka" - przypomniano na Fb TPB.

Jak wyjaśniono, "w tym samym roku zadebiutował jako reżyser na deskach TPB, tworząc kultową +Pchłę Szachrajkę+ Jana Brzechwy, która do dziś jest wystawiana na naszej scenie". "Wśród spektakli, które wyreżyserował znalazły się także takie przedstawienia jak +We are the champions. Piosenki sportowe+, +Brzechwa 2. Szelmostwa Lisa Witalisa+ czy +Klub kawalerów+. Część z nich doczekała się rekordowej liczby wystawień i na długo zapadła w pamięć bydgoskiej publiczności" - czytamy we wpisie.

Reklama

"Klub kawalerów" Michała Bałuckiego w reż. Gajdzisa w 2012 r. zdobył Grand Prix dla najlepszego przedstawienia podczas XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii "Talia" w Tarnowie.

Przypomniano, że po okresie pracy w Gnieźnie twórca do Bydgoszczy powrócił we wrześniu 2017 r., "obejmując stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy".

"W ciągu trzech lat z zespołem TPB i wieloma uznanymi twórczyniami i twórcami przygotował 17 premier oraz współtworzył trzy edycje Festiwalu Prapremier. W tym czasie wyreżyserował dwa spektakle – +Kopciuszka+ Joela Pommerata (2018) oraz +Amadeusza+ Petera Shaffera, którym pożegnał się z bydgoską publicznością w 2020 r." - napisano.

Wyjaśniono, że "za czasów jego dyrekcji TPB stał się koproducentem spektaklu +My, Europa, Uczta narodów+ w reż. Rolanda Auzet, który miał swoją premierę w 2019 r. na Festiwalu Teatralnym w Awinionie, jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń teatralnych na świecie". Dodano, że "w ramach działań międzynarodowych powstał także spektakl +Wycinanki. List z morza+ w reż. Yojiro Ichikawy, który został zaprezentowany w New National Theatre Tokyo".

"Jako dyrektor stworzył wytyczne i nadzorował powstawanie projektu przebudowy TPB, który obecnie jest realizowany" - podkreślono na Fb TPB.

Telewidzom mógł być znany z epizodycznych ról w serialach "Na Wspólnej", "Komisarz Alex", "Na sygnale" czy "Kryminalni". W 2022 r. wcielił się w rolę lekarza w filmie "Johnny" w reż. Daniela Jaroszka.