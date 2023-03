Reklama

Disney+ ogłosił datę premiery czteroodcinkowego serialu dokumentalnego "Ed Sheeran: Muzyka i cała reszta". Twórcy zabiorą widzów w podróż dookoła świata, pokazując, jak jąkający się chłopak zyskał sławę, stając się jedną z największych światowych supergwiazd muzycznych. W serialu będzie można również zobaczyć, jak powstawały przeboje, które zdobywały szczyty list przebojów. Światowa premiera produkcji Disney Branded Television odbędzie się w środę, 3 maja, na platformie Disney+.

Drzwi do życia prywatnego

Ed Sheeran po raz pierwszy otwiera drzwi do swojego życia prywatnego i szczerze opowiada o tematach, które inspirują go do tworzenia muzyki. Serial towarzyszy artyście od momentu, w którym otrzymuje wieści mocno wpływające na jego życie. To zarazem świadectwo wyzwań, którym muzyk stawia skutecznie czoła. Połączenie wyjątkowych, nigdy wcześniej niepublikowanych materiałów z prywatnego archiwum, współczesnych wydarzeń, szczerych wywiadów z żoną i bliskimi oraz fragmentów kameralnych występów, pozwala zrozumieć, jak Ed Sheeran postrzega świat, siebie i swoją muzykę. To także okazja do podsumowania kolejnej dekady twórczości artysty, którego hity cieszą się popularnością na całym świecie.

W każdym z czterech odcinków serialu Sheeran będzie mierzył się z tematami i emocjami, które są dobrze znane większości z nas. W swoich głębokich przemyśleniach powróci do czasów, gdy było mu w życiu bardzo ciężko, jednocześnie doceniając, jak tamte wydarzenia wpłynęły, zarówno na niego, jak i jego muzykę.

Lista odcinków

W serialu pojawią się następujące odcinki:

"Love"

W pierwszym odcinku Ed Sheeran wyjaśnia niezachwianą etykę pracy, która przyczyniła się do jego globalnej kariery. W ekskluzywnym materiale filmowym ze swoich nastoletnich lat opisuje, jak zaplanował swój nieprawdopodobny sukces. Kiedy został zignorowany przez przemysł muzyczny, zaczął grać w nieoczekiwanych miejscach, aż ta determinacja doprowadziła go do kontaktu z przedsiębiorcą medialnym Jamalem Edwardsem w 2010 roku. Razem wykorzystali rozwijający się internet, aby znaleźć swoją publiczność. Utwór "The A Team" bije rekordy w Ameryce, jednak Sheeranowi wciąż czegoś brakowało. Artysta dzieli się historią swojej kultowej piosenki miłosnej "Perfect", która opowiada o jego dawanej przyjaciółce ze szkoły, a obecnie żonie Cherry. Mogłoby się wydawać, że piosenkarz ma wszystko, czego pragnie. Serial przedstawia, jak jedna wiadomość potrafi odmienić dotychczasowe życie i plany.

"Loss"

W drugim odcinku Sheeran, jego rodzice i żona Cherry zabiorą widzów w podróż do przeszłości i będą oglądać stare zdjęcia artysty, a także wyjaśnią, dlaczego zdecydował się wrócić do rodzinnego angielskiego miasta. W niepublikowanym dotychczas materiale z Divide Tour Sheeran przedstawia grupę zaufanych przyjaciół, którzy pozostają dla niego źródłem wsparcia. Wtedy dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Najlepszy przyjaciel Eda, Jamal Edwards, nagle umiera. Piosenkarz pragnie upamiętnić Edwardsa. Ed rozważa nad znaczeniem przyjaźni i używając muzyki jako terapii, zagłębia się w pracę. Podczas występu Sheerana na londyńskim stadionie Wembley, brytyjski artysta Stormzy dołącza do Eda na scenie w niesamowitym występie przed mniejszym, niespodziewanym koncertem w jego rodzinnym mieście. Ed śpiewa kultowy utwór "Thinking Out Loud", a zaskoczony tłum widzów do niego dołącza.

"Focus"

Talent do pisania piosenek przez Eda Sheerana pokazany jest w materiale archiwalnym, ukazującym powstawanie jednego z jego największych hitów, "Bad Habits". Artysta wyjaśnia także historię powstania "Eyes Closed" - od pierwszych szkiców z 2018 roku, aż do najnowszej, płynącej prosto z serca wersji. Po burzliwym roku Ed jest w końcu w stanie skupić się na realizacji poprzez "Substract" swojego 5-albumowego planu, który towarzyszy mu od ponad dekady. Pozostając w żałobie po stracie Jamala, Ed kontynuuje kręcenie 14 teledysków do swojego nowego albumu i spełnia swoje marzenie z dzieciństwa, występując z Eminemem w Rock N Roll Hall of Fame. Jego żona Cherry martwi się jednak, że może wykorzystywać pracę jako odwrócenie uwagi od emocji i bólu po stracie przyjaciela. Kamera uchwyciła kameralny występ Sheerana, który po raz pierwszy publicznie przedstawia piosenki z albumu "Subtract", jednak emocje biorą nad nim górę.

"Balance"

Kto stoi za serialem?

Za produkcję serialu "Ed Sheeran: Muzyka i cała reszta” odpowiada nagrodzona statuetkami Emmy firma Fulwell 73 Productions ("Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", "Adele: One Night Only", "The GRAMMY Awards"). Producentami wykonawczymi z ramienia Fulwell 73 są Ben Winston i Ben Turner.

Reżyserią odcinków zajął się David Soutar. W stworzeniu serialu wzięli udział również przedstawiciele Disney Branded Television: Marc Buhaj oraz Nicole Silveira.