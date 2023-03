Reklama

Już w przyszłym miesiącu w Szkocji rozpoczną się zdjęcia do serialowej adaptacji cyklu książek o inspektorze Johnie Rebusie. Seria książek zyskała rozgłos po wydaniu tomu "Black and Blue" z 1997 roku, który miał nawiązywać do niewyjaśnionych spraw przestępstw seryjnego mordercy działającego w Szkocji w latach 60. pod pseudonimem "Biblijny John". Premiera serialu zapowiadana jest na 2024 rok.

Inspektor Rebus

Reklama

Serial "Rebus" jest adaptacją cyklu książek Sir Iana Rankina, dwukrotnego zdobywcy Złotego Sztyletu, nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Literatury Kryminalnej. Pierwszym dziełem z serii jest powieść "Supełki i krzyżyki", gdzie czytelnicy poznają bohatera jako byłego żołnierza, który rozpoczyna współpracę z grupą policyjną przy sprawie porwań nieletnich dziewczynek. Ważnym elementem śledztwa stają się anonimowe listy opatrzone węzełkiem lub skrzyżowanymi patyczkami. Co ciekawe, w dziewiątym tomie serii o Rebusie wychodzi na jaw, że bohater ma również polskie korzenie.

Cały cykl liczy 25 powieści, które przetłumaczono na 36 języków i sprzedano w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie.

"Inspektor Rebus" jest niezwykle ważną częścią mojej twórczości. Możliwość współpracy z Gregorym Burke'em przy tworzeniu nowej serialowej adaptacji historii, w której inspektor jako młody mężczyzna stara się sprostać wyzwaniom współczesnej (i nieustannie zmieniającej się) Szkocji, była niezwykle fascynującym doświadczeniem. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć jaką energię w produkcję wniesie Richard Rankin, który idealnie wpisuje się w tę postać, nie tylko dlatego, że przypadkiem nosimy to samo nazwisko! – komentuje Sir Ian Rankin.

Szkocki półświatek

W sześcioodcinkowej serii 40-letni John Rebus stawi czoła jednemu z przedstawicieli gangsterskiego półświatka. Ta sprawa wpłynie na niego tak bardzo, że inspektor znajdzie się na skraju własnej wytrzymałości. Nie będzie mógł jednak liczyć na wsparcie środowiska zawodowego, w którym coraz częściej rządzi korporacyjny technokratyzm. Co więcej, życie miłosne detektywa zawiśnie na włosku – uwikła się w niebezpieczny romans, który może skończyć się dla niego prawdziwą katastrofą. Na próbę zostaną wystawione również wartości rodzinne – detektyw Rebus musiał konkurować o względy własnej córki z majętnym partnerem byłej żony. Natłok problemów w pracy i w życiu prywatnym znacząco wpłynie na to, jak inspektor John Rebus będzie postrzegał świat.

Reklama

Serial "Rebus" będzie pierwszą adaptacją cyklu książek Iana Rankina od niemal 15 lat.

Obsada i twórcy

W rolę Johna Rebusa wcieli się Richard Rankin, który w 2021 roku otrzymał nominację w plebiscycie "Saturny" dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę Rogera w serialu "Outlander". Zagrał również w takich produkcjach, jak m.in. "Zaufaj mi", "The Replacement", "Trzynaście lat" czy "Ugotowani". Kolejne nazwiska z gwiazdorskiej obsady serialu "Rebus" zostaną ogłoszone już wkrótce.

Jestem niesamowicie podekscytowany faktem, że będę mógł wcielić się w rolę detektywa Rebusa. Uwielbiam całą serię, jak i samego autora - Sir Iana Rankina. Dam z siebie wszystko, by w jak najlepszym stylu przywrócić na ekrany tę kultową serię - komentuje Richard Rankin.

Za reżyserię odpowiada zdobywca nagrody BAFTA TV Award za film "Complicit" Niall MacCormick ("Wallander", "Ofiara"). Scenariusz jest dziełem Gregory'ego Burke'a ("Siedem dni", "W potrzasku. Belfast", '71").

Producentami wykonawczymi są Jill Green, Paula Cuddy i Eve Gutierrez z Eleventh Hour Films, Isabelle Hultén i Tomas Axelsson z Viaplay Group oraz Ian Rankin i Gregory Burke. Za sprzedaż serialu na całym świecie odpowiada Viaplay Content Distribution.

Jesteśmy zaszczyceni możliwością zaprezentowania tej historii widzom Viaplay. Cieszymy się, że tworzymy ją razem z Richardem Rankinem, który sportretuje skomplikowaną postać detektywa Rebusa. Nasi widzowie mogą spodziewać się wspaniałego serialu! - komentuje Filippa Wallestam, Viaplay Group Chief Content Officer.