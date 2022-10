Postać, którą gram, czyli Noémie, jest dziewczyną nonszalancką, ekstremalną, bardzo wysportowaną. Ma cechę, która musi być bardzo irytująca dla jej bliskich: może obiecać wszystko, a potem nie dotrzymać słowa – i uważa, że to jest w porządku – mówi o swej bohaterce aktorka. – Jest charakterystyczna, charyzmatyczna. To bardzo przyjemne móc pracować nad taką postacią. Im bardziej postaci są szalone, tym przyjemniej z nimi pracować. Przynajmniej ja tak mam – uśmiecha się.

To pierwszy film francuski, w którym Kamińska podkłada głos. Do tej pory brała udział w dubbingowaniu produkcji anglojęzycznych, co było dla aktorki o tyle łatwiejsze, że bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. Tym razem, jak sama przyznała, wyzwanie było większe. – Słyszę w uchu język francuski, którego kompletnie nie znam; wiem tylko, co znaczy oui-non, a to jest mało – żartuje. – Muszę najpierw bardzo dokładnie naczytać sobie tekst, żeby wiedzieć, o czym oni rozmawiają, bo brak mi tej „nad-wiedzy”, którą mam zazwyczaj.