Organizowana od 1964 roku impreza jest jednym z dwóch najważniejszych festiwali filmowych w Turcji. W jego ramach odbywają się cztery konkursy. Trzy z nich poświęcone są tureckim produkcjom krótkometrażowym, dokumentom oraz fabułom. Czwarty ma charakter międzynarodowy. W tym roku selekcjonerzy imprezy wybrali 10 tytułów, które rywalizować będą o festiwalowe Grand Prix. „Chleb i sól" powalczy o nagrody m.in. z produkcjami z Izraela, Francji, Rumunii, Iranu, Irlandii i Boliwii. Oceni je Jury, w którym zasiądą francuski aktor Jean-Marc Barr, rumuńska gwiazda kina Anamaria Marinca, kurator festiwali, współpracownik Berlinale oraz Tallinn Black Nights Film Festival Nikolaj Nikitin, wieloletni dyrektor artystyczny festiwali w Cannes i Locarno Olivier Père oraz islandzki reżyser, twórca filmu „Lamb" Valdimar Jóhannsson.

Reklama

Dla Damiana Kocura będzie to druga okazja do konfrontacji z międzynarodową publicznością. Z początkiem września br. „Chleb i sól" miał swoją światową premierę na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie wyróżniono go Nagrodą Specjalną w prestiżowym Konkursie Orizzonti. Produkcja Studia Munka SFP rywalizowała również o nagrody w Konkursie Głównym 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie uhonorowano ją Nagrodą Dziennikarzy, Nagrodą Jury Młodych oraz Don Kichotem – statuetką Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.