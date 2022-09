Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida za dzieło lub kreacje powstałe w 2021 r. w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne i Teatr zostały przyznane już po raz dwudziesty pierwszy.

"Dziś z perspektywy tych 21 lat mogę powiedzieć (…), że tę nagrodę dostała plejada znakomitych nazwisk, znakomitych postaci - twórców, artystów. Niestety, część z nich jest już u Pana. Ale to są takie diamenty naszego województwa" - powiedział do uczestników gali marszałek Struzik.

Nagrodę "Dzieło Życia" za całokształt twórczości aktorowi i reżyserowi, dyrektorowi stołecznego Teatru Polskiego Andrzejowi Sewerynowi wręczyli: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędka i przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jadwiga Zakrzewska.

Duma z tworców

"My, jako mazowszanie możemy być naprawdę dumni z naszych twórców - i w tych czterech dziedzinach, i z tych, którzy zasłużyli na Nagrodę +Dzieło Życia+" - ocenił. "Myślę, że naszym powszechnym życzeniem jest to, aby tych twórców, aby ich dzieł, ich sukcesów było jak najwięcej" - podkreślił.

Przewodniczący Kapituły Nagrody "Dzieło Życia" teatrolog, były rektor Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Lech Śliwonik w laudacji przypomniał, "że w 2018 r. Andrzej Seweryn obchodził 50-lecie twórczości". "Rok później ukazała się książka, określana jako wywiad-rzeka, pod tytułem +Ja prowadzę!+" - mówił. "To 630 stron rozmowy Andrzeja Seweryna o życiu, o sztuce, o świecie, a do tego dodatek - 10 stron maczkiem zdarzenia, spektakle, filmy - to, co jest jego twórczością, ale dosłownie bez żadnych komentarzy wyliczone" - podkreślił.

"Gdybym dzisiaj chciał choć streścić to lub wybrać esencję tylko - nazwalibyście mnie państwo samobójcą" - zwrócił się do uczestników uroczystości prof. Śliwonik. Na zakończenie laudacji zacytował fragment swoich notatek ze spotkania Seweryna ze studentami Akademii Teatralnej, w których aktor zadawał sobie pytanie: "gdzie jestem dziś?". "Odpowiedział: +jestem w drodze+. Długiej drogi laureacie!" - życzył przewodniczący kapituły.

Dziękując swojej żonie, kapitule, władzom Mazowsza za partnerstwo i wspieranie działalności Teatru Polskiego, swoim profesorkom i profesorom z PWST, koleżankom i kolegom z Teatru Ateneum (pierwszy angaż), a także wszystkim pracownikom prowadzonego przez siebie teatru Andrzej Seweryn wybrał i wyrecytował wiersz Norwida pt. "Co to jest ojczyzna?".

"Chciałbym podziękować nam, chciałbym podziękować polskiemu społeczeństwu za to, jak przyjęło nasze siostry i braci Ukraińców" - zakończył swoje wystąpienie artysta.

Święty ogień

W kategorii literatura statuetkę norwidowską zaprojektowaną przez artystę rzeźbiarza Piotra Gawrona kapituła pod przewodnictwem Marka Wawrzkiewicza przyznała prozaikowi Jakubowi Małeckiemu za powieść "Święto ognia" (wyd. Sine Qua Non).

Nominowani w tej kategorii byli także Michał Cichy za książkę "Do syta" (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak) i Piotr Stankiewicz za książkę "Pamiętam" (Grupa Wydawnicza Relacja)

W dziedzinie muzyki laureatem 21. Nagrody im. C. K Norwida został śpiewak operowy Mariusz Godlewski za drugi tom nagrania "Pieśni" Stanisława Moniuszki ("Moniuszko. Pieśni", NIFCCD 116) oraz kreację Podczaszyca w nagraniu "Hrabiny" ("Moniuszko. Hrabina", NIFCCD 089-090).

W tej kategorii nominację otrzymali również Beata Klatka za inicjatywę inscenizowanego koncertu "W ogrodzie" w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie, za działalność Akademii Operowej i przygotowanie Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w czasie pandemii oraz Ewa Rucińska za reżyserię, koncepcję i współautorstwo scenariusza koncertu "Norwidowskie Theatrum Mundi" w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii sztuki plastyczne otrzymał rzeźbiarz Piotr Szulkowski za wystawę "Interpretacje dyscyplin olimpijskich" w Galerii-1 w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Pozostałymi nominowanymi w tej kategorii byli także rzeźbiarze - Jan Gostyński za wystawę "Nie/ludzie" w Strefie Elektro Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz Maciej Januszewski za wystawę "Człowiek o bardzo czułych kolcach" w Galerii Sztuki Współczesnej "Oranżeria" w Pałacu w Jabłonnie.

Statuetkę w kategorii teatr kapituła pod przewodnictwem dra Tomasza Miłkowskiego przyznała reżyserowi teatralnemu i operowemu, założycielowi i dyrektorowi Nowego Teatru w Warszawie Krzysztofowi Warlikowskiemu za reżyserię spektaklu "Odyseja. Historia dla Hollywoodu" w tymże teatrze.

Nominacje do nagrody otrzymali również Katarzyna Herman za rolę Matki w spektaklu "Kruk z Tower" w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy oraz Michał Znaniecki za reżyserię opery "Don Giovanni" w Warszawskiej Operze Kameralnej, którą zrealizował na 30. Festiwal Mozartowski w Warszawie.

Laureaci Nagród im. C. K. Norwida otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 30 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody "Dzieło Życia" nagroda wyniosła 40 tys. zł. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostali imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Uroczystość na Scenie Kameralnej im. Sławomira Mrożka w Teatrze Polskim w Warszawie uświetnił koncert piosenek aktorki Stanisławy Celińskiej, która wystąpiła z zespołem.

Od 2002 r. Nagrodami im. C. K. Norwida uhonorowanych zostało już blisko 100 artystów. Są to osobowości świata sztuki jak: aktorzy - Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, Danuta Stenka, dyrygenci - Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy - Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek, Xawery Wolski oraz literaci - Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki i Maria Karpińska.

Nagrodą "Dzieło Życia", którą przyznaje się od 2005 r., uhonorowani zostali, m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny i Józef Hen.