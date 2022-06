Jak przekazali organizatorzy, w paśmie Nowe Wizje / New Visions, widzowie obejrzą przedpremierowe filmy z całego świata w tym m.in.: "Me & The Beasts" czy psychologiczny thriller "Carajita". Polskimi akcentami tej sekcji będą dwa polskie debiuty, nagrodzone na ostatnim festiwalu w Gdyni: ekranizacja Doroty Masłowskiej "Inni Ludzie" oraz "Piosenki o Miłości".

Ponadto, na festiwalu zostaną zaprezentowane filmy ze Skandynawii, Finlandii, Francji i Włoch.

Na festiwal powraca sekcja konkursowa DOK.PL, w której trójmiejska publiczność obejrzy m.in. przedpremierowo film o surferach z Bałtyku "Rozkołys", relację z przygotowań do festiwalu tribalowego w środku Biebrzańskiego Parku Narodowego "Everybody whants to go to Heaven" i "Polaków portret własny" - roczny zapis pandemicznego świata, złożonego z ponad 150 krótkich filmików nadesłanych przez mieszkańców Polski.

Dyrektor Sopot Film Festiwal Michał Grubman, cytowany w przesłanym komunikacie, zapowiedział, że po raz 22. pojawi się konkurs filmów krótkometrażowych, w którym znalazło się 28 krótkich fabuł i animacji wyselekcjonowanych spośród ponad 3 tys. zgłoszeń. "W programie pojawią się produkcje nagradzane i prezentowane na prestiżowych światowych festiwalach: Cannes, Berlinale, Wenecja, Sundance i Toronto, przy czym w konkursie fabuł wyjątkowo w tym roku postanowiliśmy zaprezentować w dużej mierze produkcje polskie i ukraińskie" - wyjaśnił.

"Akcent ukraiński pojawi się również w postaci seansu charytatywnego filmu "Atlantyda" z 2019 roku w reżyserii Valentyna Vasyanovycha - jednego z najlepszych ukraińskich filmów ostatnich lat, dystopijnej wizji niedalekiej przyszłości po wygranej przez Ukrainę wojnie z Rosją" - powiedziała, cytowana w komunikacie, dyrektorka programowa SFF Anna Kądziela-Grubman. Dodała, że środki ze sprzedaży biletów na ten pokaz zostaną przekazane na pomoc organizacjom wspierającym uchodźców z Ukrainy.

Sopocki festiwal to również działania poza salami kinowymi. W tym roku będą to spacery filmowe szlakiem planów zdjęciowych filmów i seriali, które realizowane były na przestrzeni kilkudziesięciu lat w Sopocie. Odbędą się filmowe śniadania z arcydziełami kina niemego i wieczory z krótką animacją.

Jednym z ważniejszych punktów programu festiwalu jest autorski koncert muzyki filmowej. Kilkudziesięciu muzyków - m.in. Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Rafała Janiaka - wystąpi na scenie Opery Leśnej wykonując premierowy repertuar w nowych, przygotowanych specjalnie na sopocki festiwal aranżach.

Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w sopockim Multikinie, na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże, w Teatrze Boto, w klubogaleriach Dwie Zmiany i 3 Siostry, przestrzeniach plenerowych Sopotu wokół Grand Hotelu, parku Goyki 3 Art Inkubatora oraz Operze Leśnej.

Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie www.sff.pl.