Nick Cave, Warren Ellis i Andrew Dominik podzielili się trailerem filmu "This Much I Know To Be True". Film w reżyserii Andrew Dominika będzie można zobaczyć 11 maja w kinach na całym świecie - również w Polsce.

Nakręcony w Londynie i Brighton „This Much I Know To Be True" przedstawia wyjątkową twórczą relację Nicka Cave'a i Warrena Ellisa. Muzycy ożywiają piosenki z ich dwóch ostatnich albumów studyjnych, „Ghosteen" (Nick Cave & The Bad Seeds) i „Carnage" (Nick Cave i Warren Ellis). Andrew Dominik dokumentuje pierwsze wykonania tych utworów na żywo wiosną 2021 roku przed trasą w Wielkiej Brytanii. W filmie występuje też bliska przyjaciółka i wieloletnia współpracowniczka muzyków, Marianne Faithfull.