Węże 2022 przyznawane zostaną w 11 kategoriach, a są to m.in.: najgorszy aktor, aktorka, duet, występ poniżej talentu. Akademia docenia także reżyserów i scenarzystów, żenujące sceny w polskim kinie, złe plakaty oraz teledyski.

Reklama

O wyborze nominowanych rokrocznie decydują członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, którą tworzą ludzie działający zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej kultury.

Uparcie od dekady kibicujemy polskiej kinematografii uważając, że Węże są dla niej swoistym wentylem bezpieczeństwa chroniącym przed popadnięciem w niebezpieczne samouwielbienie. Mamy nadzieję, że twórcy, podobnie jak my, traktują nasze nagrody pół żartem, pół serio.

Trzon tegorocznych nominacji stanowią filmy wielokrotnych laureatów Węży z lat ubiegłych - „Pitbull” Patryka Vegi (7 nominacji) i „Ściema po polsku” Mariusza Pujszo (7 nominacji). Po piętach depczą im natomiast „Druga połowa” Łukasza Wiśniewskiego oraz „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie”, które uzyskały po 6 nominacji. W gronie nominowanych twórców nie zabrakło znanych twarzy – od Andrzeja Grabowskiego, Małgorzaty Kożuchowskiej i Borysa Szyca, którzy otrzymali po 3 nominacje, po Bartosza Topę, Przemysława Bluszcza i Julię Wieniawę. Po kilku latach przerwy do grona nominowanych powrócił także Tomasz Karolak, który w tym roku będzie... gospodarzem Gali Węży. Ogłoszenie zwycięzców Węży 2022 nastąpi 13 kwietnia w warszawskim teatrze IMKA.

Oto pełna lista nominowanych:

Reklama

WIELKI WĄŻ

„Druga połowa” reż. Łukasz Wiśniewski, producent Grzegorz Olkowski za komedię o piłce nożnej, której za brak humoru, jak i piłki nożnej, należy się czerwona kartka.

„Fisheye” reż. Michał Szcześniak, producent Ewa Szwarc za pozbawiony napięcia i sensu voyeurystyczny thriller, na którym idzie usnąć z nudów.

„Lokal zamknięty” reż. Krzysztof Jankowski, producenci Luiza Zygmunt Sosnowska, Krzysztof Jankowski, Konrad Sosnowski za idiotyczne odcinanie kuponów od pandemii.

„Pitbull” reż. Patryk Vega, producent Patryk Vega za skrzyżowanie uwspółcześnionej ekranizacji biblijnej Księgi Wyjścia z reklamą cinkciarz.pl

„Ściema po polsku” reż. Mariusz Pujszo, producenci Mariusz Pujszo, Consuella Pujszo za kwintesencję taniego złego kina.

Najgorsza reżyseria

Krzysztof Jankowski - „Lokal zamknięty”

Reklama

Mariusz Pujszo - „Ściema po polsku”

Tadeusz Syka - „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie”

Patryk Vega - „Pitbull „

Łukasz Wiśniewski - „Druga połowa”

Najgorszy scenariusz

Szymon Bogacz Michał Szcześniak Piotr Tołoczko - „Fisheye”

Adam Cioczek, Tomasz Mandes, Robert Ziębiński - „The End”

Marcin Mastalerek, Sebastian Staszewski, Jarosław Stróżyk - „Druga połowa”

Mariusz Pujszo - „Ściema po polsku”

Patryk Vega - „Pitbull”

Najgorsza rola żeńska

Ada Chlebicka - „Miłość do kwadratu”

Małgorzata Kożuchowska - „To musi być miłość”

Małgorzata Kożuchowska - „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie”

Borys Szyc – „Magnezja”

Julia Wieniawa - „Small World”

Najgorsza rola męska

Przemysław Bluszcz - „Pitbull”

Tomasz Karolak - „The End”

Bartłomiej Kotschedoff- „Bo We Mnie Jest Seks”

Józef Pawłowski - „Bartkowiak”

Mariusz Pujszo - „Ściema po polsku”

Ksawery Szlenkier - „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie”

Występ poniżej talentu

Mirosław Baka - „Miłość do kwadratu”

Przemysław Bluszcz – „Pitbull”

Andrzej Grabowski - „Druga połowa”

Andrzej Grabowski - „Pitbull”

Bartłomiej Topa - „Bartkowiak”

Najgorszy duet

Piotr Adamczuk i Mariusz Pujszo - „Ściema po polsku”

Bartosz Bielenia i Borys Szyc – „Magnezja”

Andrzej Grabowski i audiobook - „Pitbull”

Bartłomiej Kotschedoff i futro - „Bo We Mnie Jest Seks”

Małgorzata Kożuchowska i Ksawery Szlenkier |”Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie”

Żenująca scena

Finałowy mecz bez jednego ujęcia na mecz - „Druga połowa”

Gwałt knura (Jacek Beler) – „Wesele”

Komendant policji, który bzyka owcę rozjechany przez automobil prowadzony przez Borysa Szyca, który jest kobietą (Mariusz Drężek, Borys Szyc) – „Magnezja”

Scena seksu (Bartosz Bielenia, Borys Szyc) - „Magnezja”

Układ taneczny w STATIFie - „Bo we mnie jest seks”

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

„Cwaniaki z Hollywood” - „The Comeback Trail” Dystrybucja Monolith Films

„Miłość na przekór wszystkim” - „Running for Grace” Dystrybucja Bomba Film

„Piękna i rzeźnik” - „Freaky” Dystrybucja UIP

„Piotruś Pan i Alicja z Krainy Czarów” - „Come Away” Dystrybucja Kino Świat

„Wszystko zostaje w rodzinie” - „Lacci” Dystrybucja Aurora Films

Najgorszy teledysk

Ściema po polsku - https://www.youtube.com/watch?v=lA9a7yUEGpo

To musi być miłość - https://www.youtube.com/watch?v=BvI7Hpc9E5U

Wyszyński - https://www.youtube.com/watch?v=MbCwxYVkWBA

Żużel - https://www.youtube.com/watch?v=AAv3qL-fBgM

Dziewczyny z Dubaju - https://www.youtube.com/watch?v=26z89VPIq3o

Najgorszy plakat:

„Druga połowa” producent Grzegorz Olkowski, dystrybucja Kino Świat

„Ściema po polsku” producenci: Mariusz Pujszo, Consuella Pujszo, dystrybucja Brauron

„Śniegu już nigdy nie będzie” producenci: Agnieszka Wasiak, Mariusz Włodarski, Viola Fugen, Michael Weber, Małgorzata Szumowska, Michał Englert, dystrybucja Kino Świat

„Wesele” producenci: Wojciech Gostomczyk, Janusz Bogaczyk, Janusz Hetman, dystrybucja Kino Świat

„Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie” producenci Tadeusz Syka, Maciej Syka, dystrybucja Kino Świat

MULTINOMINACJE:

Pitbull 7

Ściema po polsku 7

Druga połowa 6

Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie 6

Magnezja 4

Bo we mnie jest seks 3

Lokal zamknięty 2

Fisheye 2

The End 2

To musi być miłość 2

Bartkowiak 2

Miłość do kwadratu 2

Wesele 2

Popkulturalna Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów) oraz MISIE (nagrody dla najlepszych dzieł polskiej kultury popularnej). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii. Nabór do PAWia trwa cały rok, a chętni mogą pisać w tej sprawie na adres kapitulapaw@gmail.com

W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: „Wyjazd integracyjny” (2012), „Kac Wawa” (2013), „Ostra randka” (2014), „Obce ciało” (2015), „Ostatni klaps” (2016), „Smoleńsk” (2017), „Botoks” (2018), „Studniówk@” (2019), „Futro z misia” (2020), „365 dni” (2021).

Węże na Facebooku:

www.facebook.com/nagrodyweze

Kontakt do organizatorów:

nagrodyweze@gmail.com