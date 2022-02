Nominacje do 75. nagród BAFTA - przyznawanych przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych najlepszym produkcjom i twórcom filmowym z całego świata - ogłoszono w czwartek na kanałach społecznościowych wydarzenia. Listę finalistów odczytali prezenterka telewizyjna AJ Odudu oraz komik i aktor Tom Allen.

11 nominacji dla "Diuny"

Liderem tegorocznych nominacji została "Diuna" Denisa Villeneuve'a. Jej twórcy mogą liczyć na nagrody aż w 11 kategoriach: najlepszy film, scenariusz adaptowany, muzyka (Hans Zimmer), casting (Francine Maisler), zdjęcia (Greig Fraser), montaż, scenografia, kostiumy, charakteryzacja i fryzury, dźwięk oraz efekty specjalne.

Maksymalnie osiem statuetek - za najlepszy film, reżyserię, scenariusz adaptowany, muzykę (Jonny Greenwood), zdjęcia (Ari Wegner), dla aktora pierwszoplanowego (Benedict Cumberbatch) i aktora drugoplanowego (Jesse Plemons i Kodi Smit-McPhee) - może powędrować do twórców "Psich pazurów" Jane Campion.

Trzecie miejsce pod względem liczby nominacji zajął "Belfast" Kennetha Branagha, który został finalistą w sześciu kategoriach: najlepszy film, najlepszy film brytyjski, scenariusz oryginalny, montaż, aktorka drugoplanowa (Caitriona Balfe) oraz aktor drugoplanowy (Ciaran Hinds).

Po pięć nominacji przyznano twórcom "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona, "Nie czas umierać" Cary Fukunagi i "West Side Story" Stevena Spielberga. Pierwszy z nich może zgarnąć statuetki dla najlepszego filmu, reżysera, aktorki pierwszoplanowej (Alana Haim), za scenariusz oryginalny i montaż. Najnowsza odsłona przygód Jamesa Bonda została nominowana w kategoriach: najlepszy film brytyjski, zdjęcia (Linus Sandgren), montaż, dźwięk i efekty specjalne. Z kolei obraz Spielberga ubiega się o nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Ariana DeBose), aktora drugoplanowego (Mike Faist), za casting (Cindy Tolan), dźwięk i scenografię.

Oprócz wspomnianych tytułów w kategorii najlepszy film zwycięstwo może przypaść twórcom "Nie patrz w górę" Adama McKaya. Listę nominowanych za najlepszą reżyserię dopełniają Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Aleem Khan ("After Love"), Audrey Diwan ("Zdarzyło się") oraz Julie Ducournau ("Titane").

Nagrody aktorskie

Najlepszą aktorką pierwszoplanową może okazać się Lady Gaga ("Dom Gucci"), Emilia Jones ("CODA"), Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na świecie"), Joanna Scanlan ("After Love") lub Tessa Thompson ("Pomiędzy"). Natomiast tytuł najlepszego aktora pierwszoplanowego może zdobyć Adeel Akhtar ("Ali & Ava"), Mahershala Ali ("Łabędzi śpiew"), Leonardo DiCaprio ("Nie patrz w górę"), Stephen Graham ("Punkt wrzenia") lub Will Smith (King Richard: Zwycięska rodzina").

O statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego powalczą: "Mała mama" Celine Sciammy, "Matki równoległe" Pedro Almodovara, "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego, "The Hand of God" Paolo Sorrentino oraz "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera.

Zwycięzcy nagród BAFTA zostaną ogłoszeni podczas gali, która odbędzie się w niedzielę 13 marca w londyńskiej Royal Albert Hall.