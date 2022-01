Tydzień Filmu Niemieckiego zawita do kin w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Toruniu i Kielcach od 21 stycznia do 3 lutego, natomiast od 4 do 10 lutego pełny program przeglądu będzie dostępny na platformie MOJEeKINO.pl.

Program:

* "Jedenaste: znaj sąsiada swego", reżyseria: Daniel Brühl, Niemcy, 2021

* "Fabian albo świat schodzi na psy", reżyseria: Dominik Graf, Niemcy, 2021

* "Copilot", reżyseria: Anne Zohra Berrached, Niemcy, Francja, 2021

* "Nasiona", reżyseria: Mia Maariel Meyer, Niemcy, 2021

* "Wolni albo martwi", reżyseria: Oliver Rihs, Szwajcaria, Niemcy,

2020

* "Wygnanie", reżyseria i scenariusz: Visar Morina, Niemcy, 2020

* "Strzał z bliska", reżyseria i scenariusz: Franziska Stünkel, Niemcy, 2021

Tydzień Filmu Niemieckiego 2022 w kinach:

21-27 stycznia: Warszawa / Kino Muranów, Kraków / Kino pod Baranami, Wrocław / Kino Nowe Horyzonty, Opole / Kino Meduza

24-30 stycznia: Katowice / Kino Światowid

28 stycznia-3 lutego: Poznań / Kino Muza, Toruń / Kino Centrum, Kielce / Kino Moskwa Bilety dostępne w kasach poszczególnych kin.

Tydzień Filmu Niemieckiego 2022 online: 4-10 lutego: platforma Mojeekino.pl Sprzedaż biletów-dostępów od 4 lutego.