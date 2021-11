Listę nominowanych opublikowano we wtorek na stronie Europejskiej Akademii Filmowej. W kategorii najlepszy film europejski 2021 szansę na nagrodę mają: "Compartment No. 6" Juho Kuosmanena, "Quo Vadis, Aida?" Jasmili Zbanic, "Ojciec" Floriana Zellera, "Ręka Boga" Paolo Sorrentino oraz "Titane" Julii Ducournau.

Najlepszą europejską komedią może okazać się "Ninjababy" Yngvild Sve Flikke, "The Morning After" Méliane Marcaggi lub "The People Upstairs" Cesca Gaya.

Nominacje w kategorii najlepszy europejski dokument otrzymali: "Babi Yar. Context" Siergieja Łoźnicy, "Przeżyć" Jonasa Pohera Rasmussena, "Klasa Pana Bachmanna" Marii Speth, "Poskromiony ogród" Salome Jashi oraz "Najpiękniejszy chłopiec na świecie" Kristiny Lindstrom i Kristiana Petriego.

Za reżyserię nominowano Julię Ducournau ("Titane"), Radu Jude ("Niefortunny numerek lub szalone porno"), Paolo Sorrentino ("Ręka Boga"), Jasmilę Zbanic ("Aida"), a także Floriana Zellera ("Ojciec").

Europejskie Oscary

Nagrodą dla najlepszej aktorki może zostać uhonorowana Jasna Duricic ("Aida"), Seidi Haarla ("Compartment No. 6"), Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"), Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na świecie") i Agathe Rousselle ("Titane").

Statuetka dla najlepszego aktora może przypaść Yuriyowi Borisovi ("Compartment No. 6"), Anthony'emu Hopkinsowi ("Ojciec"), Vincentowi Lindonowi ("Titane"), Taharowi Rahimowi ("Mauretańczyk") lub Franzowi Rogowskiemu ("Wielka wolność").

Statuetka dla europejskiego scenarzysty 2021 może powędrować do: Radu Jude ("Niefortunny numerek lub szalone porno"), Paolo Sorrentino ("Ręka Boga"), Joachima Triera i Eskila Vogta ("Najgorszy człowiek na świecie"), Jasmili Zbanic ("Aida") lub Floriana Zellera i Christophera Hamptona ("Ojciec").

Laureatów nagród poznamy podczas uroczystości, która odbędzie się w sobotę 11 grudnia w Berlinie.

Przyznawane od 1988 r. przez Europejską Akademię Filmową nagrody nazywane są "europejskimi Oscarami". Pierwszym laureatem w kategorii "Najlepszy film" był "Krótki film o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego natomiast za najlepszy film dkumentalny uznano wówczas "Usłyszcie mój krzyk" Macieja Drygasa. Potem nagrody zdobywali jeszcze m.in. Paweł Pawlikowski ("Ida"), Roman Polański (za całokształt twórczości), Paweł Edelman (za zdjęcia do "Pianisty"). (PAP)