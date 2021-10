Informację o składzie jury konkursu głównego 65. BFI London Film Festival podano na stronie internetowej wydarzenia.

Jak podkreśliła Szumowska, objęcie funkcji przewodniczącej to zaszczyt. "Selekcja filmów jest tu na wysokim poziomie i nie mogę doczekać się, aż w końcu je obejrzę. Festiwale filmowe udowadniają, że w tych trudnych czasach prawdziwe kino wciąż żyje i ma szansę przetrwać. Jako reżyserka dorastałam na London Film Festival. Tutaj pokazano mój pierwszy film +Szczęśliwy człowiek+. Miałam wówczas zaledwie 25 lat. To piękne, że ponad 20 lat później mogę być przewodniczącą jury tego festiwalu" - powiedziała, cytowana w komunikacie.

Prócz Szumowskiej filmy oceniać będą: krytyczka filmowa Jessica Kiang, uhonorowana nagrodą Emmy reżyserka castingu Nina Gold ("The Crown", "Gra o tron"), nominowany do nagrody BAFTA twórca "After Love" Aleem Khan oraz wielokrotnie nagradzany reżyser Mark Cousins, ("Kobiety za kamerą").

W konkursie głównym startuje osiem tytułów: "Belle" Mamoru Hosody, "Il buco" Michelangelo Frammartino, "The Hand of God" Paolo Sorrentino, "Nitram" Justina Kurzela, "Hit the Road" Panaha Panahiego, "Sundown" Michela Franco, "Lingui, the Sacred Bonds" Mahamata-Saleha Harouna, a także "True Things" Harry Wootliff.

Małgorzata Szumowska jest reżyserką, scenarzystką, producentką filmów fabularnych i dokumentalnych. Należy do grona najbardziej uznanych polskich twórców filmowych. Ukończyła Szkołę Filmową w Łodzi, a jej etiuda "Cisza" została wpisana na listę 14 najlepszych filmów w historii tej szkoły i zdobyła 18 nagród na międzynarodowych festiwalach. Jej debiut fabularny pt. "Szczęśliwy człowiek" (2000 r.) otrzymał nagrodę na festiwalu w Salonikach. Za ten film (oraz za "Ono" z 2004 r.) Szumowska zdobyła także nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii "Odkrycie Roku".

Wśród najważniejszych wyróżnień, które otrzymała, należy wymienić m.in. Nagrodę Grand Prix Jury - Srebrny Niedźwiedź za film "Twarz" (2017), Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera za film "Body/Ciało" (2015) oraz Nagrodę Jury Teddy za "Najlepszy film poświęcony gejom i lesbijkom" za film "W imię..." (2013) - wszystkie zdobyte na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. "Body/Ciało" zostało uhonorowane w 2016 r. Europejską Nagrodą Filmową. Nagrodą Publiczności. Od 2001 r. Szumowska jest członkinią Europejskiej Akademii Filmowej.

Reżyserka ma na swoim koncie także cztery nagrody Polskiej Akademii Filmowej "Orły", w tym dla najlepszego reżysera za film "Body/Ciało" w 2016 r. Doceniono ją również na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni m.in. za reżyserię filmu "33 sceny z życia" w 2008 r.

Nie tylko Srebrny Niedźwiedź

W 2015 r. Szumowska zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie oraz Złote Lwy 40. festiwalu w Gdyni za film "Body/Ciało". W 2018 r. na Berlinale uhonorowano ją Srebrnym Niedźwiedziem - Wielką Nagrodą Jury za "Twarz".

W tym samym roku Szumowska była jurorką jury konkursu głównego 75. festiwalu w Wenecji, które obradowało pod przewodnictwem meksykańskiego reżysera, producenta i scenarzysty Guillermo del Toro. W jury znaleźli się również m.in.: brytyjsko-australijska aktorka Naomi Watts, austriacki aktor Christoph Waltz oraz nowozelandzki aktor i reżyser filmowy Taika Waititi.

Światowa premiera jej ostatniego filmu "Śniegu już nigdy nie będzie", którego współreżyserem jest Michał Englert, odbyła się we wrześniu 2020 r. w konkursie głównym 77. festiwalu w Wenecji. Obraz otrzymał Nagrodę Fundacji "Persona, Lavoro, Ambiente" dla produkcji o tematyce dotyczącej środowiska lub pracy. Był również polskim kandydatem do Oscara.

W lutym br. dystrybutor Kino Świat poinformował, że rozpoczęły się prace nad kolejnym filmem Szumowskiej i Englerta "Infinite Storm", w którym w roli głównej zobaczymy Naomi Watts. "Scenariusz Josha Rollinsa został oparty na historii Pam Bales – przewodniczki górskiej i pielęgniarki, która w pojedynkę przeprowadziła akcję ratunkową podczas burzy śnieżnej. Jej heroiczna postawa pierwotnie została opisana w artykule +High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue+ przez Ty Gagne. Polski duet wyreżyseruje film dla wytwórni Bleecker Street oraz Sony Pictures Woldwide" - czytamy w komunikacie. Jak przekazała w czwartek agencja reżyserki, film jest obecnie na etapie post-produkcji.

65. BFI Film Festival, który rozpoczął się w środę, potrwa do niedzieli 17 października.