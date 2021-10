Węgierska Wiosna Filmowa po raz pierwszy odbyła się 20 lat temu i od tego czasu na stałe wpisała się w życie kulturalne polskich miast, takich jak Kraków czy Warszawa. To największa i najstarsza tego typu impreza w Polsce, podczas której widzowie mają szansę obejrzeć najnowsze produkcje węgierskiej kinematografii. Tym razem dzieła z filmowych półek naszych bratanków będą dostępne w domowym kinie.

Reklama

Uroczyste otwarcie XV Węgierskiej Wiosny Filmowej odbędzie się jesienią w sobotę 16 października w krakowskim Kinie Pod Baranami. Przegląd rozpocznie film Eden, po seansie widzowie będą mieli okazję porozmawiać z jego reżyserką Ágnes Kocsis, która będzie gościem specjalnym.

Dalsza część festiwalu przybierze formę on-line i ruszy 18 października, a uczta węgierskiego kinomana potrwa aż osiem dni. W długie jesienne wieczory będziemy mieli okazję zobaczyć aż sześć filmów pełnometrażowych oraz dwa bloki filmów krótkich, wydarzenie odbędzie się w największym kinie studyjnym na świecie – na platformie MOJEeKINO.pl.

Goście wirtualnego kina również będą mieli szansę na spotkanie z Ágnes Kocsis, rozmowa z nią uświetni dzień rozpoczęcia wydarzenia on-line.

Widzowie podczas festiwalu doświadczą całego spektrum emocji, bowiem czekają na nich wielorakie gatunki filmowe. Przegląd rozpocznie Eden Ágnes Kocsis, historia Évy uczulonej niemal na wszystko, która skazana jest na życie w całkowitej izolacji, czy pojawienie się w jej życiu pewnego psychiatry odmieni jej los? W Skarbcu Pétera Bergendy’ego przeniesiemy się do Budapesztu lat 50-tych na kilka dni po upadku powstania, gdzie skazany złodziej zostanie poproszony o ponowne włamanie się do skarbca. To pierwszy w historii Węgier film telewizyjny nominowany do nagrody Emmy oraz zdobywca ośmiu węgierskich nagród. Kolejna znakomita propozycja to Po cichu Zoltána Nagya - zręcznie skonstruowana i elegancko opowiedziana historia o podejrzeniach i nadużyciach w świecie muzyki klasycznej. Następnie czeka nas spora dawka śmiechu z pilnie śledzonym przez uzbrojone w czosnek węgierskie służby Towarzyszem Drakulicsem w reżyserii Márka Bodzsára. Barnabás Tóth zabierze nas do powojennego i skomplikowanego świata Tych, którzy pozostali, w którym bohaterowie szukają bliskości i wzajemnego zrozumienia. Całość zamknie komedia romantyczna Trudno Tak Dénesa Orosza, w której troskliwy syn chcąc uszczęśliwić ciężko chorą matkę postanowi skłamać i oznajmi jej, że w końcu zostanie babcią, co doprowadzi do fali nieporozumień. W czasie XV Węgierskiej Jesieni Filmowej widzowie będą mieli okazję zobaczyć aż dziesięć najnowszych filmów krótkometrażowych, w tym nagrodzone animacje i filmy fabularne.