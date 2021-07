Nagroda przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło artystyczne lub naukowe znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej, oraz reprezentujące wartości, które były mu bliskie: personalistyczne podejście do człowieka, tolerancja i dialog, sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, prymat swobody poszukiwań nad ideologią.

Jak poinformowało we wtorek Krakowskie Biuro Festiwalowe kapituła nagrody zdecydowała w tym roku przyznać wyróżnienie Agnieszce Holland.

"Jedna z najważniejszych postaci polskiego kina"

"Laureatka Nagrody im. Jerzego Turowicza to jedna z najważniejszych postaci polskiego kina i zarazem polskiego życia publicznego. Nagradzamy jej dwa ostatnie filmy – +Obywatela Jonesa+ i +Szarlatana+, pamiętając jednak, że stanowią one kolejne ogniwa długiego łańcucha wybitnych dzieł rozpoczętego w latach 70. +Aktorami prowincjonalnymi+" – podkreśla cytowany w komunikacie prasowym prof. Tadeusz Lubelski, członek Kapituły Nagrody im. Jerzego Turowicza.

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w sobotę, 24 lipca w Pałacu Potockich w Krakowie.

Agnieszka Holland ukończyła praską uczelnię filmową FAMU w 1971 roku. Swoją karierę filmową rozpoczęła od współpracy z Krzysztofem Zanussim i Andrzejem Wajdą. Jako reżyser zadebiutowała filmem telewizyjnym "Wieczór u Abdona" (1975). Jej pierwszy film kinowy to "Aktorzy prowincjonalni" (1978), jeden ze sztandarowych filmów Kina Moralnego Niepokoju, nagrodzony w Cannes nagrodą FIPRESCI (1980). Rok później, po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, wyemigrowała do Francji.

Zrealizowała wiele filmów w międzynarodowych koprodukcjach: wśród nich "Europa, Europa" (1990), wyróżniony nominacją do Oscara za najlepszy scenariusz. Kolejne nominacje do Oscara otrzymała w 1985 i 2012 roku – obie w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny – za obrazy "Gorzkie żniwa" oraz "W ciemności". Z Krzysztofem Kieślowskim współpracowała nad scenariuszem trylogii "Trzy kolory". Inne jej filmy to między innymi "Gorączka" (1980), "Kobieta samotna" (1981), "Zabić księdza" (1988), "Olivier, Olivier"(1991), "Tajemniczy ogród" (1993), "Całkowite zaćmienie" (1995), "Plac Waszyngtona" (1997), "Trzeci cud" (1999), "Strzał w serce" (2001), "Julia wraca do domu" (2002), "Kopia mistrza" (2005), "Pokot" (2017), "Obywatel Jones" (2019). Formatowała i realizowała poszczególne odcinki kilku znaczących serii telewizyjnych w USA, m.in. "The Wire", "Treme", "The Killing", "House of Cards". Wyreżyserowała czeski miniserial "Gorejący krzew" dla HBO Europe, inspirowany historią Jana Palacha, a także "Dziecko Rosemary" realizowane dla amerykańskiego kanału NBC. Jest jedną z reżyserek pierwszego polskiego serialu dla platformy Netflix – "1983". Jej ostatni film "Szarlatan", który miał swoją premierę na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, do polskich kin wszedł jesienią 2020 roku.

W 2021 roku Nagroda im. Jerzego Turowicza finansowana jest przez Miasto Kraków, a organizatorem gali wręczenia Nagrody jest KBF.

Nagroda im. Jerzego Turowicza przyznawana jest corocznie za dzieło twórcy polskiego, żyjącego w chwili jej ogłoszenia, opublikowane bądź zaprezentowane w roku jej przyznawania lub w ciągu dwóch wcześniejszych lat kalendarzowych. Tegoroczna obejmuje dzieła z lat 2019–20.

W latach ubiegłych wyróżnienie otrzymali: Joanna Olczak-Ronikier za publikację "Korczak. Próba biografii" (2013), Marcin Zaremba za pracę naukową "Wielka trwoga: Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys" (2014), Andrzej Brzeziecki za książkę "Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera"(2015), Paweł Machcewicz za realizację gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej (2017), Monika Sznajderman za reportaż "Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna" (2017), Ewa Lipska za tom poezji "Pamięć operacyjna" i całokształt twórczości (2018) oraz Basil Kerski za obronę niezależności Europejskiego Centrum Solidarności i całokształt działalności(2020).