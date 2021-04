Najlepsi aktorzy

To trzeci Oscar w karierze McDormand. Statuetkę przyznano jej za rolę w filmie "Nomadland" Chloe Zhao. Poprzednie otrzymała za role w "Fargo"w 1997 r. i za "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" w 2018 r.

Pozostałymi nominowanymi w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa były Vanessa Kirby ("Cząski kobiety"), Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"), Viola Davis ("Ma Rainey: Matka bluesa") oraz Andra Day ("Billie Holiday").

Anthony Hopkins został w nocy z niedzieli na poniedziałek laureatem Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła go za rolę w "Ojcu" Floriana Zellera.

Poprzednio Hopkins otrzymał Oscara w 1992 r. za "Milczenie owiec".

Tym razem w wyścigu po Oscary aktor pokonał Chadwicka Bosemana ("Ma Rainey: Matka Bluesa"), Riza Ahmeda ("Sound of Metal"), Stevena Yeuna ("Minari") i Gary'ego Oldmana ("Mank").

Najlepszy film

"Nomadland" Chloe Zhao został w nocy z niedzieli na poniedziałek nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu.

W kategorii najlepszy film "Nomadland" pokonał "Manka" Davida Finchera, "Ojca" Floriana Zellera, "Obiecującą. Młodą. Kobietę" Emerald Fennell, "Sound of Metal" Dariusa Mardera, "Proces Siódemki z Chicago" Aarona Sorkina, "Minari" Lee Isaaca Chunga, a także "Judas and the Black Messiah" Shaki Kinga.

Statuetkę za najlepszy montaż przyznano Mikkelowi E.G. Nielsenowi ("Sound of Metal"). Za najlepszą muzykę oryginalną nagrodzono Atticusa Rossa, Trenta Reznora i Jonathana Batiste ("Co w duszy gra"). Najlepszą piosenką okazała się "Fight for You" w wykonaniu H.E.R. z filmu "Judas and the Black Messiah".

Najlepsze zdjęcia

Erik Messerschmidt odebrał w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu "Mank". Statuetki nie otrzymał polski operator Dariusz Wolski ("Nowiny ze świata").

Messerschmidt - oprócz Wolskiego - pokonał Joshuę Jamesa Richardsa ("Nomadland"), Seana Bobbitta ("Judas and the Black Messiah") oraz Phedona Papamichaela ("Proces Siódemki z Chicago").

Wcześniej nagroda za efekty specjalne trafiła do Andrew Jacksona, Davida Lee, Andrew Lockleya i Scotta Fishera ("Tenet"). Z kolei współtwórcy "Mank" Jan Pascale i Donald Graham Burt zostali laureatami Oscara za najlepszą scenografię.

Najlepsze animacja

"Co w duszy gra" Pete'a Doctera został w nocy z niedzieli na poniedziałek nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. Najlepszą krótkometrażową animacją okazał się "Jakby coś, kocham was" Michaela Goviera i Willa McCormacka.

Wcześniej statuetka za najlepszy krótkometrażowy film aktorski powędrowała do "Dwóch nieznajomych" w reż. Travona Free i Martina Desmonda Roe.

Laureatami Oscara za najlepszy dźwięk zostali Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortes i Phillip Bladh - współtwórcy "Sound of Metal".