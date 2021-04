W poniedziałkowym komunikacie podano, że "Annette" to rozgrywająca się w Los Angeles opowieść o komiku stand-upowym Henrym i sławnej piosenkarce Ann, którzy "w świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę". "Narodziny córki o imieniu Annette, tajemniczej dziewczynki o wyjątkowym przeznaczeniu, odmienią ich życie" - napisano. Na ekranie zobaczymy m.in. Marion Cotillard, Adama Drivera i Simona Helberga.

Jak czytamy, obraz, który zostanie zaprezentowany po ceremonii otwarcia, powalczy o główną nagrodę festiwalu - canneńską Złotą Palmę. "+Annette+ to prezent, którego wyczekiwali miłośnicy kina, muzyki i kultury, za którym tęskniliśmy przez ostatni rok" - powiedział prezes festiwalu w Cannes Pierre Lescure, cytowany w komunikacie.

Delegat generalny imprezy Thierry Fremaux dodał, że organizatorzy nie mogli "wymarzyć sobie piękniejszego spotkania z kinem". "Kino Caraxa wyraża te potężne gesty, tajemnicze alchemie, które skrywają sekret nowoczesności i wieczności kina" - podsumował.

W marcu organizatorzy festiwalu poinformowali, że przewodniczącym jury konkursu głównego będzie amerykański reżyser, scenarzysta, aktor i producent Spike Lee. Na festiwalu w Cannes Lee po raz pierwszy pojawił się w 1986 r. Zdobył wówczas Nagrodę Młodych dla najlepszego filmu zagranicznego za "Ona się doigra". Trzy lata później otrzymał nominację do Złotej Palmy za "Rób, co należy". W konkursie głównym po raz kolejny uczestniczył w 1991 r. z filmem "Malaria", za który uhonorowano go Nagrodą Jury Ekumenicznego.

W 2018 r., po 22-letniej nieobecności w Cannes, Lee zaprezentował w konkursie głównym "Czarne bractwo. BlacKkKlansman". Opowieść o dwóch detektywach przenikających do struktur Ku Klux Klanu przyniosła mu Nagrodę Jury Ekumenicznego i Grand Prix festiwalu. Niespełna rok później została nagrodzona Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany.

74. festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 6-17 lipca. Pełny program oficjalnej selekcji poznamy pod koniec maja.