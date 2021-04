Tessa staje przed najtrudniejszą decyzją w życiu. Właśnie, gdy jej związek z Hardinem rozkwita na nowo, dziewczyna otrzymuje propozycję, która może otworzyć przed nią drzwi do wielkiej kariery. Warunkiem jest przeprowadzka na drugi koniec kraju. Hardin jest temu przeciwny, ale Tessa wie, że taka szansa może się nie powtórzyć.

Reklama

Jej decyzja o wyjeździe to cios dla ich uczucia. Szczególnie, że oboje mierzą się z szokującymi rodzinnymi tajemnicami, które stawiają pod znakiem zapytania wszystko, w co dotąd wierzyli. Gdy Hardin szaleje z zazdrości, Tessa znajduje oparcie w przystojnym nowym przyjacielu. Czy to na pewno tylko przyjaźń?

Reżyseria: Castille Landon

Obsada: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Arielle Kebbel, Mira Sorvino, Carter Jenkins.