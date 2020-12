O wydaniu zrekonstruowanej "Halki" poinformowano w czwartek na Twitterze "Niepodległej".

"Halka to jedna z najsłynniejszych polskich oper. Historia góralskiej miłości została przeniesiona na srebrny ekran kilkukrotnie. +Halka+ Konstantego Meglickiego powstała w 1929 r., a dziś trafia do widzów w wersji cyfrowo zrekonstruowanej z muzyką Jerzego Rogiewicza" - napisano na stronie "Niepodległej".

Wyjaśniono, że "kolekcjonerskie wydawnictwo Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego jest już dostępne w sprzedaży".

"Piękna góralka Halka zakochuje się w bogatym szlachcicu Januszu i odtrąca adorującego ją górala Jontka. Wkrótce jednak przekonuje się, że miłosnym obietnicom panicza nie można wierzyć. Tak w skrócie przedstawia się fabuła jednej z najsłynniejszych polskich oper" - czytamy w informacji.

Przedwojenna adaptacja

Przypomniano, że "Halka Konstantego Meglickiego jest jedną z trzech polskich przedwojennych adaptacji dzieła Stanisława Moniuszki.

"Halka" została zrealizowana w 1929 r. jako film niemy. "Premiera filmu zbiegła się jednak z początkiem ery dźwiękowej. Fakt ten wpłynął na decyzję producenta i w 1932 r. film udźwiękowiono, by w zmienionej wersji ponownie wprowadzić go na ekrany. Arie Halki wykonała Zuzanna Karin, a Jontka – Władysław Ladis (właśc. Władysław Kiepura)" - napisano na stronie "Niepodległej".

Jak wyjaśniono, "film dotychczas nie był znany szerszej publiczności", a "dziś powraca w wersji po rekonstrukcji cyfrowej, wykonanej w rozdzielczości 4K".

"Oryginalna ścieżka dźwiękowa ocalała tylko we fragmentach. Jako, że pierwotna wersja była niema, FINA zaprezentuje film w takiej właśnie postaci, z muzyką specjalnie skomponowaną na tę okazję przez Jerzego Rogiewicza" - czytamy w informacji.

Wyjątkowy dodatek do wydawnictwa stanowią "zremasteryzowane i opracowane fragmenty oryginalnej ścieżki dźwiękowej". Obok tego na płytach można znaleźć: zwiastun do odrestaurowanej wersji filmu, wideo porównawcze "Przed rekonstrukcją i po rekonstrukcji" i impresje filmowe do wybranych fragmentów nagrań arii pochodzących z udźwiękowionej wersji "Halki" z 1932 r.

Wydawnictwo zawiera także polsko-angielską książkę z nowymi tekstami. "Historyczka filmu dr hab. Iwona Sowińska przedstawia krótką historię filmowej opery i wyjaśnia, dlaczego nieme kino zainteresowało się operą. Muzykolog dr Grzegorz Zieziula pisze o zaletach i wadach przekładu opery na język kina. Filmograf FINA Michał Pieńkowski opowiada o przedwojennej ilustracji muzycznej, a kompozytor Jerzy Rogiewicz – o swojej pracy nad wersją współczesną" - napisano.

Film został zdigitalizowany i odrestaurowany w ramach projektu Nitrofilm "Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie".

Wydawnictwo dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022.