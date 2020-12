"Po sukcesie amerykańskiej premiery filmu Adama Ustynowicza +Chopin. The Space Concert+ w Kennedy Space Center na Florydzie widzowie Washington D.C. i stanu Virginia będą mogli zobaczyć nową wersję, przeznaczoną dla młodej widowni" - zapowiedziano na stronie IMiT.

Jak wyjaśniono, pianista Karol Radziwonowicz zagra osiem utworów Chopina ilustrowanych zdjęciami Ziemi wykonanymi z panoramicznej kopuły Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

"Kopuła zainstalowana została w 2010 r. przez załogę promu kosmicznego STS-130 Endeavour. Dowódcą wyprawy był płk. pil. George D. Zamka – astronauta NASA o polskich korzeniach" - czytamy w informacji.

Podkreślono, że astronauta oraz polski reżyser filmowy "postanowili uczcić 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, odtwarzając na pokładzie ISS dziesięć najpiękniejszych utworów nagranych przez światowej klasy pianistę Karola Radziwonowicza z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Viva".

"Załogi Endeavour i Stacji Kosmicznej (której członkiem był astronauta japoński Soichi Noguchi) zgodnie stwierdzili, że właśnie romantyczna muzyka Chopina najpełniej oddaje ich emocje podczas wyprawy kosmicznej: uczucie iluminacji i zachwytu z nutą tęsknoty za utraconym rajem" - napisano.

Jak wyjaśniono, "koncert otwiera Preludium A-dur z przesłaniem George'a D. Zamki +You are the future!+ adresowanym do młodych ludzi na całym świecie".

"Twórcy koncertu chcą poprzez piękno obrazów Ziemi i dźwięków muzyki Chopina zainspirować młodzież do nauki przedmiotów ścisłych w połączeniu ze sztuką. Koncert w Mount Vernon zapoczątkuje wspólny polsko-amerykański program edukacyjny rozwijający talenty i poszerzający granice wyobraźni dzieci i młodzieży" - napisano.

Zwrócono uwagę, że miejsce wydarzenia "ma wyjątkowe znaczenie w historii stosunków polsko-amerykańskich". "To właśnie tu prezydent Waszyngton gościł w 1798 r. Juliana Ursyna Niemcewicza – adiutanta i przyjaciela Tadeusza Kościuszki. Po powrocie do Polski Ursyn Niemcewicz poświęcił czas i fundusze na kształcenie wybitnie uzdolnionej młodzieży, a jego największym +odkryciem+ był genialny młody pianista i kompozytor, który w wieku 8 lat zachwycił warszawską publiczność - Fryderyk Chopin" - czytamy na stronie IMiT.

Koncert - premierowy pokaz nowej, 30-minutowej wersji filmu Adama Ustynowicza - będzie dostępny online 2 grudnia o godz. 18.40 (w Polsce 0.40 3 grudnia) na stronie: http://www.chopin.space/.

Organizatorami wydarzenia "Chopin. The Space Concert" są Polish-American Foundation – Alliance For Innovation i IMiT.(P