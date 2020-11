To kontynuacja zeszłorocznego programu prezentującego najciekawsze niemieckie filmy dokumentalne. To zaproszenie dla wszystkich widzów w podróż po zupełnie różnych sposobach opowiadania w kinie dokumentalnym, które najlepiej świadczą o niesamowitej kreatywności jego twórców.

W trakcie projektu na stronie festiwalu mdag.pl za symboliczną opłatę 4,50 zł widzowie będą mogli zobaczyć sześć wyjątkowych filmów produkcji lub koprodukcji niemieckiej.

„Davos. Centrum świata”, reż. Marcus Vetter (Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Ghana, Rwanda, Wietnam, Indonezja, Stany Zjednoczone, 2019) (na zdjęciu), czyli opowieść o tym, jak pewna ekipa filmowa dostała zgodę, żeby uczestniczyć w Światowym Forum Ekonomicznym. Być może była to pierwsza i ostatnia tego typu wizyta, bo wymusiła pytanie: czy cel forum, którym jest poprawa świata poprzez dialog jest osiągalny, skoro w ważnych spotkaniach biorą udział wyłącznie osoby z establishmentu?

Drugim filmem, który będzie dostępny już od wtorku 10 listopada od godziny 20:00 na stronie mdag.pl, jest bardzo aktualna obecnie historia niezwykle silnej dziewczyny, walczącej o prawo do decydowania o sobie i prawa kobiet - „Sonita”, reż. Rokhsareh Ghaemmaghami (Niemcy, Iran, Szwajcaria 2015). To wzruszające spojrzenie na życie utalentowanej młodej raperki z Afganistanu, która musi uciekać przed wymuszonym małżeństwem, a jedyną szansą dla niej, żeby zrobiła karierę i mogła być wolna, jest opuszczenie ojczyzny i dotarcie do USA.

Trzecim premierowym tytułem, który otworzy tegoroczną odsłonę projektu „Kino jako laboratorium”, jest „Beuys. Sztuka to rewolucja”, reż. Andres Veivel (Niemcy, 2017). Joseph Beuys był charyzmatycznym niemieckim artystą, ale też teoretykiem sztuki, pedagogiem oraz aktywistą. Film jest próbą zrozumienia twórczości twórcy, który postrzegał sztukę nie jako tworzenie przedmiotów estetycznych, lecz twórcze, terapeutyczne działanie o społecznym lub politycznym podłożu. Film jest wnikliwym portretem zmontowanym niemal w całości z materiałów archiwalnych, co pozwoli widzom projektu doświadczyć także takiego sposobu opowiadania historii w kinie dokumentalnym.