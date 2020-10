45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 8-12 grudnia w zmienionej formule - obok konkursu głównego odbędą się konkursy filmów krótkometrażowych i mikrobudżetowych. W tym ostatnim wezmą udział filmy wyprodukowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

Czternaście filmów zakwalifikowało się do Konkursu Głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Są wśród nich 4 pełnometrażowe debiuty reżyserskie i 6 drugich filmów reżyserów.

Zgodnie z regulaminem 45. FPFF wyboru 12 filmów do Konkursu Głównego dokonał dyrektor artystyczny Tomasz Kolankiewicz. Powołał on Zespół Selekcyjny jako organ doradczy, w którym znaleźli się: reżyser filmowy profesor Janusz Majewski, kulturoznawczyni dr hab. Iwona Kurz oraz krytycy filmowi, Małgorzata Sadowska i Krzysztof Kwiatkowski. Dodatkowo Komitet Organizacyjny włączył do Konkursu 2 filmy.

Wśród filmów wyselekcjonowanych przez dyrektora artystycznego znalazły się: "25 lat niewinności" - reżyseria: Jan Holoubek, producentka: Anna Waśniewska-Gill (debiut); "Amatorzy" - reżyseria: Iwona Siekierzyńska, producentka: Anna Wereda (debiut); "Bliscy" - reżyseria: Grzegorz Jaroszuk, producentka: Agnieszka Kurzydło (drugi film); "Jak najdalej stąd" - reżyseria: Piotr Domalewski, producent: Jan Kwieciński (drugi film); "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" - reżyseria: Maciej Kawulski, producenci: Maciej Kawulski, Tomasz Wardyn (drugi film); "Magnezja" - reżyseria: Maciej Bochniak, producenci: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham (drugi film); "Sala samobójców. Hejter" - reżyseria: Jan Komasa, producenci: Jerzy Kapuściński, Wojciech Kabarowski; "Sweat" - reżyseria: Magnus von Horn, producent: Mariusz Włodarski (drugi film); "Śniegu już nigdy nie będzie" - reżyseria: Małgorzata Szumowska we współpracy z Michałem Englertem, producenci: Agnieszka Wasiak, Mariusz Włodarski, Viola Fügen, Michael Weber; "Zabij to i wyjedź z tego miasta" - reżyseria: Mariusz Wilczyński, producenci: Ewa Puszczyńska, Agnieszka Ścibor (debiut); "Zieja" - reżyseria: Robert Gliński, producent: Włodzimierz Niderhaus oraz "Żużel" - reżyseria: Dorota Kędzierzawska, producent: Arthur Reinhart.

Po zapoznaniu się z listą filmów wyselekcjonowanych przez dyrektora artystycznego, Komitet Organizacyjny dołączył do Konkursu Głównego filmy: "Mistrz" - reżyseria: Maciej Barczewski, producenci: Krzysztof Szpetmański, Leszek Starzyński (debiut) oraz "Tarapaty 2" - reżyseria: Marta Karwowska, producentka: Agnieszka Dziedzic (drugi film).

Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 27 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu "30 minut" Studia Munka - Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Wyboru filmów do Konkursu Filmów Krótkometrażowych również dokonał dyrektor artystyczny, wspierając się rekomendacją powołanych przez siebie doradców. Dwuosobowy Zespół Kwalifikacyjny tworzyli: krytyk filmowy Adriana Prodeus i historyk kina Maciej Gil.

W trzeciej tegorocznej sekcji konkursowej, Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, znalazło się sześć filmy zakwalifikowanych zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.