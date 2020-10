Światowa premiera "Szarlatana" odbyła się w lutym br. podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Czesko-polsko-irlandzką koprodukcję zaprezentowano w sekcji specjalnej imprezy. Nowy film twórczyni "Gorączki", "W ciemności" i "Obywatela Jonesa" został zainspirowany życiorysem czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaska, u którego leczyli się m.in. pierwszy prezydent Czechosłowacji Tomas Masaryk, kompozytor Josef Bohuslav Foerster oraz komunistyczny działacz, powojenny prezydent Czechosłowacji Antonín Zápotocký.

Jak podkreśliła Agnieszka Holland w rozmowie z PAP przed światową premierą filmu, Mikolasek to postać zapomniana. - Ale gdy zaczęliśmy kręcić film, podczas rozmów ze statystami i ekipą okazywało się, że wszyscy o nim słyszeli. Każdy miał w rodzinie kogoś, kto się u niego leczył – babcię, dziadka, prababcię albo ciocię. A dla konsultantów zielarzy, z którymi pracowaliśmy, Mikolasek był bogiem. Niektóre jego recepty były tajne, ale inne są znane i stosowane do dziś. Część z kolei odeszła w zapomnienie, bo nigdy ich nie spisał - powiedziała.

Dodała, że filmowy Mikolasek "jest tajemnicą". - Jest skomplikowany i pełen sprzeczności, wewnętrznych napięć, a przy tym jego ego i pycha są tak wielkie, że fascynujące było dla mnie poznać kogoś takiego. Do tego wszystkiego dodałabym uczucie, które łączy go z jego asystentem Franciszkiem Palko. Tak nieoczywiste, że nie wiemy do końca, czym właściwie jest. Ze strony Mikolaska to relacja przemocowa, ale widać w niej także ogromny głód miłości - oceniła Holland.

W roli głównej zobaczymy Ivana Trojana. W obsadzie znaleźli się także m.in. Juraj Loj i Josef Trojan. Autorem scenariusza jest Marek Epstein. Za zdjęcia odpowiada Martin Štrba.

"Szarlatan" powalczy o nominację m.in. z polskim kandydatem do Oscara "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, który światowa publiczność po raz pierwszy mogła obejrzeć w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. W filmie wystąpili m.in. Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Katarzyna Figura, Weronika Rosati i Andrzej Chyra. Polska premiera "Śniegu…" planowana jest na pierwszy kwartał 2021 r.

93. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 25 kwietnia 2021 r. Nominacje zostaną ogłoszone 15 marca.