„Rój” to poruszająca i trzymająca w napięciu opowieść o rodzinie, która nie odnajduje się we współczesnym świecie, pełnym pośpiechu, pogoni za karierą i walki o przetrwanie w wielkomiejskiej „dżungli”. Matka (Roma Gąsiorowska) i Ojciec (Eryk Lubos) podejmują radykalną decyzję, by wraz z dwójką dzieci rozpocząć życie „poza cywilizacją” i zawalczyć o wolność. Próba stworzenia od nowa idealnej społeczności okaże się jednak bardziej ekstremalna niż się spodziewali.

- Cieszę się, że mogę brać udział w tym projekcie, szczególnie ze względu na fakt, że Bartek i jego ekipa, to ludzie bardzo czujący swoją opowieść, świetnie przygotowani, ale jednocześnie pozostawiający wiele pola do współpracy nam, aktorom. Zdjęcia będą realizowane w dzikiej naturze, będą wymagały od nas wielkiej pokory w stosunku do żywiołów i cieszę się z tego, że będę mogła tego doświadczyć, bo jestem przekonana, że będzie to dla mnie nie tylko ogromne wyzwanie aktorskie, ale również przeżycie mistyczne, głębokie – powiedziała Roma Gąsiorowska.

Kampania crowdfundingu inwestycyjnego finansująca powstanie thrillera pt. „Rój” wystartowała pod koniec sierpnia. Inwestorzy zakupili wszystkie z 1 mln oferowanych akcji Film RÓJ SA za łączną kwotę 1,93 mln zł i w ten sposób objęli aż 50 proc. udziałów w spółce. Po zakończeniu dystrybucji wezmą udział w podziale zysków.