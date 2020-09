Siedmiu sławnych aktorów daje się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć. W chwili, gdy cały świat znajduje się w zawieszeniu, a przyszłość wydaje się więcej niż niepewna, gwiazdy otrzymują intratną propozycję. I choć nie jest ona szczytem ich ambicji zawodowych, nie zamierzają z niej zrezygnować Seks, intrygi, zdrady, donosy, nielojalność, oszustwa, a wszystko przykryte sztucznym uśmiechem. To i dużo więcej demaskują twórcy filmu "The End:.

Scenariusz inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Tymi, o których rozpisywały się media, ale i takimi, o których wiedzą tylko nieliczni.

„Myślę, że wiele gwiazd i celebrytów zobaczy siebie na ekranie. Niekoniecznie w świetle w jakim błyszczą na ściankach i w jakim sami chcieliby się pokazać” - powiedziała producent filmu, Ewa Lewandowska.

"Dobre kino musi być odważne, pełne emocji i poruszać zagadnienia, którymi widz jest żywo zainteresowany. Dlatego ten film taki właśnie jest. Pokazuje kulisy polskiego show bizu. Cieszę się, że znalazłem aktorów, którzy nie bali się pokazać jak jest naprawdę. Wymagało to od nich dużego dystansu do siebie i odwagi by narazić się kolegom z branży. Zaowocowało to genialnymi kreacjami, takimi, o których każdy aktor marzy” – mówił reżyder Tomasz Mandes.

Film wejdzie na ekrany w 2021 roku. W obsadzie zobaczymy następujące aktorki i aktorów: Aleksandra Popławska, Paulina Gałązka, Agnieszka Wielgosz, Jarosław Boberek, Tomasz Karolak, Przemysław Sadowski, Piotr Witkowski, Katarzyna Figura, Janusz Chabior, Magdalena Lamparska, Mirosław Zbrojewicz oraz Joanna Kurowska.