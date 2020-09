Aktorka ma 20 lat. Produkcja jest remake'em aktorskim filmu animowanego Disneya z 1953 roku.

O tym, że Yara Shahidi zagra Dzwoneczka jako pierwszy poinformował portal Deadline.

Tę wiadomość potwierdziła sama aktorka za pośrednictwem Instagrama.

Reżyserem jest David Lowery, a autorem scenariusza Toby Halbrooks. Wendy zagra Ever Anderson, a Alexander Molony wcieli się w Piotrusia Pana. W roli Kapitana Jamesa Haka zobaczymy z kolei Jude'a Lawa.

Film "Piotruś Pan i Wendy" powstanie na podstawie powieści autorstwa szkockiego powieściopisarza i dramaturga J.M. Barriego. Na początku Barrie napisał sztukę teatralną pod tytułem „Piotruś Pan”, pierwszy raz wystawioną w 1904. W 1911 Barrie zaadaptował ją na powieść, której nadał tytuł "Piotruś Pan i Wendy".

Głównym bohaterem jest Piotruś Pan, psotny chłopiec, który nie chce dorosnąć. Jest znakomitym szermierzem, spędza swe niekończące się, pełne przygód dzieciństwo na wyspie Nibylandii, przewodząc grupie Zagubionych Chłopców. Pewnego dnia Piotruś przylatuje do sypialni Wendy i jej braci i namawia je do ucieczki do Nibylandii. Głównym antagonistą Piotrusia jest grupa piratów pod dowództwem kapitana Haka.