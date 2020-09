Zmarł sir Ronald Harwood, brytyjski prozaik, dramaturg i scenarzysta filmowy, nagrodzony Oscarem za scenariusz do "Pianisty" Romana Polańskiego. Agentka Harwooda Judy Daish poinformowała, że zmarł on we wtorek z przyczyn naturalnych. Miał 85 lat.

Daish napisała w oświadczeniu, że żona Harwooda "Natasha zmarła w 2013 roku, a sir Ronald pozostawił ich dzieci Antony'ego, Deborah i Alexandrę". Urodzony w RPA Harwood, właściwie Horwitz, uważany był za jednego z największych powojennych dramaturgów brytyjskich. Jego obie sztuki "Garderobiany" i "Kwartet" doczekały się ekranizacji odpowiednio w 1983 roku przez Petera Yatesa i w 2012 roku przez Dustina Hoffmana. W 2002 roku zdobył Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do "Pianisty" Polańskiego. Tytuł szlachecki Harwood otrzymał w 2010 roku. Dwa lata później został laureatem Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA za najlepszy scenariusz adaptowany do biograficznego filmu "Motyl i skafander" - historii sparaliżowanego redaktora czasopisma "Elle", który za pomocą mrugnięć oka próbuje opisać swoje wspomnienia. W wywiadzie z 2018 roku dla "The Boar", studenckiej gazety Uniwersytetu Warwick, spytany o swoje artystyczne dziedzictwo, odparł: Nie myślę o swoim dziedzictwie - myślę, że to raczej pompatyczna sprawa! Myślę tylko o tym: "Czy po mojej śmierci sztuki w ogóle będą żyć?". Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby żyły.