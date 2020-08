Jak poinformowali organizatorzy w komunikacie na stronie internetowej wydarzenia, podczas posiedzenia Komitet Organizacyjny przyjął nowy regulamin FPFF. "W zmienionej formule festiwalu obok konkursu głównego filmów pełnometrażowych oraz konkursu filmów krótkometrażowych znalazła się również trzecia sekcja konkursowa: konkurs filmów mikrobudżetowych. Wezmą w nim udział filmy wyprodukowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa" - czytamy.

Reklama

Zmianie ulegnie także termin imprezy. 45. edycję FPFF w Gdyni początkowo planowano na 14-19 września. Pod koniec maja poinformowano, że ze względu na sytuację epidemiczną impreza zostanie przełożona na 2021 r., a w lipcu - że odbędzie się w listopadzie br. Ostatecznie Komitet Organizacyjny przesunął imprezę na 8-12 grudnia br.

W komunikacie poinformowano również, że w środę Komitet Organizacyjny skierował oficjalny wniosek do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego o powołanie do pełnienia funkcji dyrektora artystycznego festiwalu Tomasza Kolankiewicza, który wygrał konkurs na to stanowisko.