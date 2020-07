Millennium Docs Against Gravity (MDAG) to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, którego celem jest ukazywanie fascynujących zjawisk współczesnego świata i pomoc w ich analizowaniu.

Jak podkreślił dyrektor festiwalu, Artur Liebhart, podczas środowej konferencji prasowej, w tym roku Millennium Docs Against Gravity staje przed "bardzo dużym wyzwaniem przywrócenia wspólnotowości, współprzeżywania filmów razem z innymi". "Niepewność, jaka otacza nas od wielu miesięcy, z jednej strony jest bardzo dużym ryzykiem dla naszego festiwalu i dla innych wydarzeń kulturalnych, ale jest też pewnego rodzaju szansą na głębsze spojrzenie na siebie, na to, co się już dokonało i co jest jeszcze przed nami. Dlatego w tym roku nasz festiwal spróbuje odpowiedzieć na te wyzwania i będzie występował w formie hybrydowej" - powiedział.

17. odsłona Millennium Docs Against Gravity rozpocznie się na początku września. Festiwal odbywać się będzie równolegle w kinach siedmiu polskich miast, a od 19 września do 4 października część tytułów będzie można obejrzeć na stronie internetowej festiwalu. "Nie będziemy tworzyli specjalnych sal internetowych dla 600 osób i tym samym nie będziemy ograniczali dostępu do filmów festiwalowych, tylko filmy będą dostępne bez ograniczeń na terytorium całej Polski" - zapowiedział Liebhart.

Hasło tegorocznego festiwalu, zaczerpnięte z mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk, brzmi: " z czułości do świata ". Łącznie podczas imprezy pokazanych zostanie blisko 150 filmów (w tym cztery w kinach i osiem online z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących). Znaczną część programu stanowić będą polskie premiery, ale znajdą się w nim także dzieła zagraniczne, które będą miały w Polsce premiery europejskie.

W Konkursie Głównym o Nagrodę Banku Millennium - Grand Prix festiwalu powalczy 13 dokumentów, stworzonych przez 15 reżyserek i 7 reżyserów. Jednym z nich będzie nominowany do Oscara, poruszający obraz matki i dziecka w syryjskiej rzeczywistości "Dla Samy" Waad Al-Kateab i Edwarda Wattsa. Rywalizować z nim będzie "Pogrzeb Stalina" Siergieja Łoźnicy o kulcie Stalina i o tym, co stało się po jego śmierci.

O Grand Prix ubiegać się będą także filmy nagradzane na najważniejszych światowych festiwalach, wśród nich doceniony na Berlinale dokument "Witamy w Czeczenii" Davida France'a o losach czeczeńskiej społeczności LGBTQ oraz najlepszy zagraniczny film dokumentalny tegorocznego festiwalu w Sundance "Epicentro" Huberta Saupera. Austriacki reżyser, twórca m.in. uhonorowanego w 2014 r. Nagrodą Millennium dokumentu "Jesteśmy waszymi przyjaciółmi" oraz nagrodzonego Cezarem i nominowanego do Oscara "Koszmaru Darwina", będzie jednym z gości specjalnych 17. Millennium Docs Against Gravity.

W Konkursie Głównym znajdą się również trzy polskie filmy, wśród nich "Ściana cieni" Elizy Kubarskiej. To opowieść o relacji człowieka z naturą, dla której punkt wyjścia stanowi himalaizm. Szansę na nagrodę będą miały także europejskie premiery, m.in. "Odbudować Paradise" Rona Howarda o globalnym ociepleniu, zmianach klimatu i procesie odbudowy kalifornijskiego miasteczka po pożarze.

Nowością będzie konkurs polskich filmów dokumentalnych, w którym zaprezentowane zostaną m.in. "Skandal. Ewenement Molesty" Bartosza Paducha o kultowej grupie hiphopowej, "Lekcja miłości" Małgorzaty Goliszewskiej i Kasi Matei o kobiecie uwikłanej w przemocowy związek, "Tony Halik" Marcina Borchardta oraz "Tego nie da się wyreżyserować" Doroty Wardęszkiewicz i Piotra Stasika, którego bohaterem jest Krystian Lupa.

W konkursie polskim przyznane zostaną nagrody dla najlepszego filmu dokumentalnego i najlepszej produkcji. Prócz tego w tym roku po raz pierwszy spośród wszystkich filmów konkursowych wyłoniony zostanie laureat nagrody za najlepszy debiut. Jeden festiwalowy tytuł otrzyma także nagrodę TVP Kultura.

Dokumenty będzie można oglądać również m.in. w sekcjach: Cinema, mon amour (m.in. o Quentinie Tarantino, Andrieju Tarkowskim, Stanleyu Kubricku), Prawa metafizyki (historie o współczesnych obliczach wiary), Pieniądze i władza, Zrozumieć Chiny, Klimat na zmiany (o zmianach klimatycznych) oraz Czwarte oko (o znaczeniu zaangażowanego dziennikarstwa).

Program festiwalu dopełnią debaty i warsztaty, adresowane do różnych grup wiekowych. Organizatorzy zapraszają m.in. na dyskusję po pokazie "Odbudować Paradise" dotyczącą związku nasilających się pożarów ze zmianami klimatycznymi. Po projekcji "Grubasek na froncie" uczestnicy MDAG zastanowią się, w jaki sposób świat mody wpływa na postrzeganie ciała, a po filmie "Influencer. W pogoni za lajkami" - jak gwiazdy YouTube'a mogą wykorzystać zasięgi, by działać na rzecz wspólnoty. Z myślą o dojrzałych widzach po filmie "Lekcja miłości" zaplanowano rozmowę o tym, że na uczucie nigdy nie jest za późno.

17. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity odbywać się będzie w dniach 4-13 września w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, 5-13 września w Bydgoszczy, 7-13 września w Lublinie i 9-18 września w Gdyni.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem: http://mdag.pl

