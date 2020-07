77. edycja festiwalu odbędzie się w dniach od 2 do 12 września. W związku z pandemią ograniczono liczbę filmów prezentowanych na weneckiej wyspie Lido. Pokazy i towarzyszące im wydarzenia będą odbywać się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

Reklama

Wielokrotnie nagradzana na świecie Ann Hui, mająca chińsko-japońskie korzenie, jest przedstawicielką filmowej Nowej Fali z Hongkongu; słynie z filmów poruszających tematykę społeczną.

Złotego Lwa otrzyma też Tilda Swinton, która w 1991 roku dostała w Wenecji nagrodę dla najlepszej aktorki, a siedem lat później zasiadała w jury głównego konkursu. Zagrała w kilkudziesięciu filmach, wyreżyserowanych między innymi przez Dereka Jarmana, Jima Jarmuscha i Wesa Andersona. Jest laureatką Oscara i brytyjskiej nagrody BAFTA.

Dyrekcja festiwalu przytoczyła następujące słowa reżyserki z Hongkongu, która dziękując za wyróżnienie, podkreśliła: "Mam nadzieję, że na świecie wszystko obróci się szybko na lepsze i że każdy będzie mógł czuć się znów tak szczęśliwy, jak ja czuję się w tym momencie".

Tilda Swinton stwierdziła zaś: "Noszę w sercu ten wielki festiwal od trzech dekad. Z wielką pokorą przyjmuję tę nagrodę. Wielką radością będzie dla mnie przyjazd do Wenecji, zwłaszcza w tym roku, by świętować nieśmiertelną sztukę kina i jej buntowniczą zdolność do przetrwania w obliczu wszystkich wyzwań, jakie może postawić przed nami obecna zmiana".

Lista filmów zakwalifikowanych do głównego konkursu o nagrodę Złotego Lwa ma zostać ogłoszona pod koniec lipca.