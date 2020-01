– To nieprawda, że polski widz jest mało wymagający. To nieprawda, że kupujemy wszystko, nawet kwadratowe, byle jakie kino, byle przepełnione niczym niepodyktowanym okrucieństwem i agresją. Jesteśmy dziś dojrzałym europejskim widzem z jednego z dwóch krajów na naszym kontynencie, w którym kino rodzime cieszy się większym powodzeniem niż to hollywoodzkie. Ale to nie jest dowód na to, że jesteśmy łatwi w obsłudze, tylko na to, że mamy wielkie filmowe tradycje wspierane przez wybitnych na światową skalę twórców. Tym bardziej się cieszę, że w tak wyjątkowych okolicznościach nasz film wzruszył, zaskoczył i rozbawił już ponad milion widzów – mówi Maciej Kawulski.

Reklama

„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70. – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią – czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.

W filmie „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” główną rolę gra Marcin Kowalczyk. Partnerują mu: Tomasz Włosok, Natalia Szroeder, Natalia Siwiec, Józef Pawłowski, Mateusz Nędza, Waldemar Kasta, Piotr Rogucki, Anna Krotoska oraz Jan Frycz, Janusz Chabior i Adam Woronowicz.